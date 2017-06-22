Земан поддержал идею референдума о выходе Чехии из ЕС

ПРАГА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан высказался в четверг за проведение в республике референдума по вопросу выхода из состава Евросоюза.

"Должны решать граждане", - заявил он, выступая на проходящей в Праге конференции о чешских национальных приоритетах "Жофинский форум". "Выход Чехии из ЕС теоретически и практически возможен, если будет принят закон о референдуме, внесенный в парламент, - отметил Земан. - Я сторонник прямой демократии, сторонник референдума, я бы этот референдум (о выходе из Евросоюза) поддержал, но сам голосовал "против".

Слабое руководство

Земан выразил обеспокоенность по поводу низкого "качества руководства Евросоюзом". "ЕС нуждается в сильном руководстве, таком, как в прошлом", - сказал он.

Действующее руководство организации не вызывает уважения у европейцев. Его политика в отношении государств ЕС напоминает доктрину "ограниченного суверенитета", которую некогда проводил СССР по отношению к странам социалистического лагеря. Между тем, как подчеркнул хозяин Пражского града, основным национальным интересом Чехии "является существование суверенного государства, и это, в принципе, все".

Ошибка Меркель

Трагической ошибкой канцлера Германии Ангелы Меркель чешский президент считает ее решение пригласить сирийских беженцев в ФРГ. Оно нанесло ущерб всему Евросоюзу. "Все время говорится о солидарности с кем-то, но не с собственными гражданами", - подчеркнул Земан.

Он допустил возможность, что после предстоящих в октябре выборов в нижнюю палату чешского парламента победившие на них политики пересмотрят отрицательное отношение к принудительным распределительным квотам в Евросоюзе. По словам Земана, их единственным пожеланием может стать то, чтобы квоты не назначались в приказной форме, а предлагались в форме рекомендации со стороны руководящих органов ЕС.