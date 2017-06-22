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Государства БРИКС подпишут в Китае многосторонний меморандум по экологии

Международная панорама
22 июня, 18:06 UTC+3 ТЯНЬЦЗИНЬ Китай/ 22, июня. /ТАСС

Меморандум будет оговаривать ряд сфер взаимодействия, в том числе по повышению качества воздуха, воды, поддержанию биологического разнообразия, борьбе с климатическими изменениями, утилизации отходов

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ТЯНЬЦЗИНЬ /Северный Китай/, 22 июня. /ТАСС/. Страны БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южная Африка) в пятницу подпишут межведомственный меморандум о взаимопонимании в области защиты окружающей среды на 3-й встрече министров экологии стран БРИКС, которая проходит 22-23 июня в северокитайском Тяньцзине. Об этом говорится в официальной документации мероприятия, которую организаторы форума предоставили в четверг в распоряжение корр. ТАСС.

Меморандум будет оговаривать ряд сфер взаимодействия, в том числе по повышению качества воздуха, воды, поддержанию биологического разнообразия, борьбе с климатическими изменениями, утилизации отходов, реализации программы устойчивого развития на 2030 год, по проработке прочих направлений, представляющих взаимный интерес, отмечают организаторы.

Как следует из программы мероприятия, среди тем, которые будут оговорены в протокольном акте, значатся обмен опытом по усовершенствованию управленческой и методологической документации, регламентирующей защиту окружающей среды, проведение научно-практических консультаций и учебных курсов, совместная научно- исследовательская и экспериментальная деятельность, организация мероприятий по усилению экологического потенциала, развитие экологического туризма, проведение в будущем многосторонних симпозиумов, конференций и выставок, реализация программ и проектов.

"Все решения при проведении этой важной межминистерской встречи будут приниматься на основе консенсуса, в соответствии с которым в дальнейшем и будет действовать каждая из заинтересованных сторон без ущемления чьих-либо интересов, - отметили в организационном комитете. - Каждый из участников должен гарантировать защиту интеллектуальных прав в рамках сотрудничества по тексту меморандума".

По информации посольства РФ в Пекине, от российской стороны во встрече должен был участвовать глава Министерства природных ресурсов и экологии России Сергей Донской. Однако "в силу напряженности рабочего графика он не сможет принять участие в заседании, вместо него РФ будет представлять директор Департамента международного сотрудничества Минприроды РФ Нуритдин Инамов", пояснили в посольстве.

Главная задача 3-й встречи министров экологии государств БРИКС - активизировать всеобщую борьбу с глобальными климатическими изменениями, обеспечить преемственность реализации многосторонних договоренностей в области экологии, таких как Киотский протокол и Парижское соглашение.

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