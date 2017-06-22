CNN: главы разведслужб США заявили спецпрокурору, что Трамп не оказывал на них давление

НЬЮ-ЙОРК, 22 июня. /ТАСС/. Директор национальной разведки США Дэниэл Коутс и руководитель Агентства национальной безопасности (АНБ), глава Киберкомандования ВС адмирал Майкл Роджерс сообщили спецпрокурору Роберту Мюллеру, что президент Дональд Трамп не оказывал на них давление в вопросе о предполагаемых связях его штаба с РФ. Об этом говорится в материале, опубликованном в четверг на сайте телеканала CNN.

По сведениям его источников, Роджерс и Коутс провели отдельные встречи с Мюллером на прошлой неделе. Они отметили, что Трамп ранее рекомендовал им публично выступить с опровержением утверждений о связях между предвыборным штабом республиканца и российскими должностными лицами. Роджерс и Коутс указали, что посчитали беседы с президентом на этот счет странными, однако оба они подчеркнули, что политик не оказывал на них давление. Главы нацразведки и АНБ отметили, что выполнять его рекомендацию они в итоге не стали.

ФБР ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

В середине мая минюст США объявил о назначении бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором для расследования предполагаемого вмешательства РФ в выборы. Это решение поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе США.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также на самом высоком уровне опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.