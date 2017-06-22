Колумбийская группировка пообещала освободить похищенных голландских журналистов

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МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Колумбийская леворадикальная вооруженная группировка "Армия национального освобождения" (АНО) в четверг пообещала освободить двух голландских журналистов, которых она похитила на текущей неделе. Об этом сообщило агентство Reuters. Повстанцы заверили, что двое похищенных находятся в добром здравии.
"Северо-восточный фронт сообщает, что состояние здоровья голландских журналистов хорошее и что они будут освобождены", - цитирует агентство заявление АНО. Группировка сообщила, что после освобождения пленников она сообщит об этом в новом коммюнике.
Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) сообщила во вторник, что два голландских журналиста, которые являются сотрудниками телепрограммы "Пропавшие", были похищены в Колумбии. По данным телеканала, речь идет о 62-летнем репортере Дерке Болте и 58-летнем операторе Еугенио Фоллендере.
В вооруженных силах Колумбии утверждают, что ответственность за похищение несет АНО. Инцидент произошел в муниципалитете Эль-Тарра на границе с Венесуэлой, где действуют повстанческие группировки и процветает различная незаконная деятельность, в том числе наркоторговля.
Телепрограмма "Пропавшие" занимается воссоединением родственников, давно потерявших связь. В НТК утверждают, что в Колумбии журналисты занимались поисками матери человека, который был усыновлен голландцами.
АНО начала формироваться в начале 1960-х годов под влиянием событий Кубинской революции, но впервые заявила о себе в 1964 году. Правительство Колумбии и члены АНО ведут мирные переговоры в Кито (столице Эквадора) без заключения предварительного соглашения о прекращении огня, поэтому боевики продолжают вооруженную борьбу против государства.