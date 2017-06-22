Лидеры ЕС в четверг примут решение по вопросу о продлении санкций против РФ

БРЮССЕЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Главы государств и правительств 28 стран Евросоюза в четверг на саммите ЕС примут решение по вопросу о продлении экономических санкций в отношении России. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск.

"Лидеры Франции и Германии проинформируют о состоянии дел в реализации минских соглашений. Это позволит продлить экономические санкции против России еще на шесть месяцев", - сказал он.