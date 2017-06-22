Конгрессмен-демократ: нападки на Россию не приносят пользы Демпартии США

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Оппозиционная Демократическая партия США должна "сменить бренд", поскольку ее нынешние политические позиции, включая непрерывные нападки на действующего президента страны республиканца Дональда Трампа в увязке с Россией, не находят понимания и поддержки у американских избирателей. Влиятельный конгрессмен-демократ из штата Огайо Тим Райан выразил в четверг уверенность в этом в эфире Общественного радио США - NPR.

"Мы постоянно вопим о России и Трампе, но, в конечном счете, это нам ничего не дает", - сказал законодатель. Он считает, что у его однопартийцев "бренд сейчас хуже, чем у Трампа".

Поводом для дискуссии стали итоги дополнительных выборов в Конгресс США, прошедших 20 июня в одном из избирательных округов штата Джорджия. Республиканцы сохранили за собой это кресло, несмотря на то, что оппозиция пыталась представить голосование как референдум о доверии Трампу и его политике. Гонка стала самой дорогостоящей в истории подобных выборов в Конгресс США; истрачено было в общей сложности около 50 млн долларов. Итоговый комментарий газеты "Нью-Йорк таймс" был озаглавлен "После выборов в Джорджии демократы вновь деморализованы".

Об этом же говорил и Райан. "Мы все время проигрываем, - сказал он. - На данный момент счет на дополнительных выборах 4:0 в пользу Трампа. Это реальная проблема: в какой- то момент нам надо начинать выигрывать".

На вопрос о том, как этого добиться, законодатель ответил, что его партии "необходимо сменить бренд на общенациональном уровне". "Сейчас наша партия ни у кого не находит отклика", - констатировал Райан.