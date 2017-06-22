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Пенс: "эра стратегического терпения" США по отношению к КНДР закончилась

Международная панорама
22 июня, 21:12 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

Жестокий режим Северной Кореи - самая большая угроза для безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона, отметил вице-президент США

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ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. Соединенные Штаты более не намерены мириться с действиями КНДР, проводя политику "стратегического терпения".

Об этом в четверг, выступая в вашингтонском научно-исследовательском Центре имени Вудро Вильсона, заявил вице-президент США Майкл Пенс.

"Что касается Северной Кореи, то при этой администрации эра стратегического терпения закончилась", - сказал он. По словам Пенса, "жестокий режим Северной Кореи" представляет собой "самую большую угрозу для безопасности Азиатско-Тихоокеанского региона".

Вице-президент напомнил об американском студенте Отто Вомбиере, который до этого около полутора лет провел в заключении в тюрьме в КНДР и был освобожден около недели назад. В США врачи при обследовании диагностировали у него тяжелое поражение ряда отделов головного мозга. 19 июня родители Вомбиера сообщили о его смерти. "Могу вас заверить в том, что это лишь укрепляет нашу решимость предотвратить такие трагедии в будущем", - подчеркнул Пенс.

Он добавил, что США продолжат работать с союзниками в регионе, а также "с Китаем и всем остальным миром", чтобы усилить дипломатическое и экономическое давление на Пхеньян с целью заставить его "раз и навсегда" прекратить разработку баллистических ракет и ядерного оружия.

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