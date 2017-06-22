Мадуро на фоне массовых протестов в Венесуэле вновь призвал оппозицию к диалогу

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов вести переговоры с оппозицией. Об этом глава государства заявил в четверг на пресс-конференции.

Венесуэльская оппозиция, контролирующая парламент страны, третий месяц почти каждый день организует масштабные акции протеста, которые нередко перерастают в беспорядки и столкновения с полицией и Нацгвардией.

"Если мне позвонит Хулио Борхес [спикер Национальной ассамблеи], я поговорю с ним, - сказал Мадуро. - Только общение поможет нам понять друг друга и выбрать решения". По мнению главы государства, у диалога "нет альтернатив".

Поводом для самых крупных за последние годы антиправительственных выступлений послужили резолюции Верховного суда, расширяющие полномочия президента и ограничивающие функции парламента. Ситуацию обострило решение государства созвать конституционную ассамблею, чтобы изменить основной закон страны, причем без предварительного референдума.

За это время, по данным Генеральной прокуратуры, погибли не менее 74 человек, свыше 1,4 тыс., в том числе порядка 300 сотрудников правоохранительных органов и национальной гвардии, пострадали. Более 3,2 тыс. человек были задержаны.