Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 23.06:
$ 60.15
€ 67.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Пентагон сообщил об уничтожении одного из главарей исламистов в Йемене

Международная панорама
22 июня, 21:56 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 22, июня. /ТАСС

Американские военные утверждают, что ликвидированный экстремист занимался планированием и совершением терактов, объектами которых становились гражданские лица

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. ВВС США 16 июня уничтожили "эмира" группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, "Аль-Каида" запрещена в РФ) в Йемене и двух его приближенных. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM), поступившем в четверг в ТАСС.

"Американские силы нанесли 16 июня авиаудар по трем боевикам АКАП в округе Шабва в Йемене с целью уничтожить укрепления террористов и атаковать их сети. Абу Хаттаб аль-Авалаки, эмир АКАП в Шабве, был уничтожен вместе с двумя помощниками", - сообщили в CENTCOM.

По данным американских военных, ликвидированный экстремист занимался "планированием и совершением террористических нападений", объектами которых становились гражданские лица.

Кроме того, аль-Авалаки "имел обширное влияние" внутри группировки, а также был допущен к ее руководству. В CENTCOM отмечают, что многие главари АКАП стараются укрыться в различных регионах Йемена, чтобы в своих убежищах планировать теракты против "друзей и союзников" США. Контртеррористические операции проводятся "при координации с правительством Йемена", этот удар также наносился при поддержке властей страны.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Военная операция в Йемене
Страны
США Йемен
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Завтра была война": от отрицания военной угрозы до первых дней ВОВ
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Саммит ЕС принял решение о продлении санкций в отношении России
2
Швейцария арестовала €15 млн залога Украины за успешное проведение "Евровидения-2017"
3
Кучма: Европа ставит Украину на колени
4
Завкафедрой судмедэкспертизы прокомментировал историю с "пьяным" ребенком в Балашихе
5
МЧС предупредило москвичей о надвигающейся с запада грозе
6
Московский кинофестиваль открылся песней на стихи Марии Захаровой о павших за родину
7
Белый дом не исключил никаких вариантов в политике по отношению к КНДР
Темы дня
Загрузка...
Реклама