Пентагон сообщил об уничтожении одного из главарей исламистов в Йемене

ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. ВВС США 16 июня уничтожили "эмира" группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, "Аль-Каида" запрещена в РФ) в Йемене и двух его приближенных. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM), поступившем в четверг в ТАСС.

"Американские силы нанесли 16 июня авиаудар по трем боевикам АКАП в округе Шабва в Йемене с целью уничтожить укрепления террористов и атаковать их сети. Абу Хаттаб аль-Авалаки, эмир АКАП в Шабве, был уничтожен вместе с двумя помощниками", - сообщили в CENTCOM.

По данным американских военных, ликвидированный экстремист занимался "планированием и совершением террористических нападений", объектами которых становились гражданские лица.

Кроме того, аль-Авалаки "имел обширное влияние" внутри группировки, а также был допущен к ее руководству. В CENTCOM отмечают, что многие главари АКАП стараются укрыться в различных регионах Йемена, чтобы в своих убежищах планировать теракты против "друзей и союзников" США. Контртеррористические операции проводятся "при координации с правительством Йемена", этот удар также наносился при поддержке властей страны.