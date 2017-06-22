Пентагон сообщил об уничтожении одного из главарей исламистов в Йемене

Новый эпизод "Звездных войн" снимет Рон ХовардКультура 22 июня, 22:35
Футболист Сиани поблагодарил российских болельщиков за поддержку сборной КамерунаСпорт 22 июня, 22:14
Камерунец Тейку: говорить плохо о России могут только те, кто здесь никогда не былСпорт 22 июня, 22:10
"Роснефть-2022": к новой стратегии, цифровизации и росту дивидендовЭкономика и бизнес 22 июня, 22:05
Камерунский футболист Тейку назвал себя болельщиком московского "Спартака"Спорт 22 июня, 21:53
Тренер: отсутствие побед станет мотивацией для сборной Камеруна в матче с немцамиСпорт 22 июня, 21:44
Кэхилл: Россия подготовила первоклассные условия на Кубке конфедерацийСпорт 22 июня, 21:39
Управляющая полигоном в Балашихе компания пока не получала уведомления о его закрытииОбщество 22 июня, 21:32
СМИ: ПСЖ намерен предложить за переход футболиста "Монако" Мбаппе €135 млнСпорт 22 июня, 21:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 22 июня. /ТАСС/. ВВС США 16 июня уничтожили "эмира" группировки "Аль-Каида на Аравийском полуострове" (АКАП, "Аль-Каида" запрещена в РФ) в Йемене и двух его приближенных. Об этом говорится в заявлении Центрального командования ВС США (CENTCOM), поступившем в четверг в ТАСС.
"Американские силы нанесли 16 июня авиаудар по трем боевикам АКАП в округе Шабва в Йемене с целью уничтожить укрепления террористов и атаковать их сети. Абу Хаттаб аль-Авалаки, эмир АКАП в Шабве, был уничтожен вместе с двумя помощниками", - сообщили в CENTCOM.
По данным американских военных, ликвидированный экстремист занимался "планированием и совершением террористических нападений", объектами которых становились гражданские лица.
Кроме того, аль-Авалаки "имел обширное влияние" внутри группировки, а также был допущен к ее руководству. В CENTCOM отмечают, что многие главари АКАП стараются укрыться в различных регионах Йемена, чтобы в своих убежищах планировать теракты против "друзей и союзников" США. Контртеррористические операции проводятся "при координации с правительством Йемена", этот удар также наносился при поддержке властей страны.