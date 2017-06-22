Мадуро: генпрокурор Венесуэлы должен занять сбалансированную позицию по ситуации в стране

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Генеральному прокурору Венесуэлы Луисе Ортеге Диас следует занять сбалансированную позицию по отношению к происходящему в стране. Такое мнение высказал в четверг на пресс-конференции президент Боливарианской Республики Николас Мадуро. Критику Диас в адрес его инициатив и решений Верховного суда (ВС) глава государства счел "экстремизмом".

"Я полагаю, что госпоже Диас необходимо вернуться к сбалансированной позиции", - заявил Мадуро. По его мнению, состоявшиеся ранее на этой неделе митинги сотрудников Генпрокуратуры в поддержку главы ведомства "недопустимы". Президент добавил, что если Диас намерена участвовать в политической жизни страны, ей необходимо принять соответствующие решения, а не использовать в этих целях важное для государства ведомство.

Диас активно выражала несогласие с резолюциями Верховного суда, в частности, касающимися созыва Конституционной ассамблеи (КА) по решению Мадуро. Высшая судебная инстанция 12 июня отказалась рассматривать ее заявление против этой инициативы. Такое же решение было принято по ходатайству генпрокурора об отмене назначения ряда членов ВС.

Позднее Диас подала в ВС еще три заявления против КА, требуя отменить президентские указы, касающиеся созыва этого органа, а также соответствующие решения Национального избирательного совета. В результате ВС решил начать разбирательство в отношении самой Диас, подозревая ее в совершении "грубых нарушений при исполнении служебных обязанностей".