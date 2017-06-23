Суд в США оставил в силе приговор осужденному за разглашение информации экс-агенту ЦРУ

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Апелляционный суд в США отклонил кассационную жалобу бывшего сотрудника ЦРУ Джеффри Стерлинга, осужденного в 2015 году за разглашение секретной служебной информации журналисту. Вынесенный Стерлингу приговор к трем с половиной годам тюремного заключения оставлен без изменения.

По убеждению специального судебного присутствия в составе трех человек, "рациональное жюри присяжных пришло бы к выводу, что по меньшей мере частичная передача секретных сведений имела место".

Дело привлекает в США повышенное внимание, поскольку исполнительная власть и при действующем президенте Дональде Трампе, и при его предшественнике Бараке Обаме выражала и выражает непреклонную решимость бороться с утечками закрытой служебной информации. К тому же, как напоминает газета The Washington Post, поборники свободы прессы опасаются, что может быть создан прецедент в плане принуждения репортеров к раскрытию своих источников.

Стерлингу вменялись в вину контакты с журналистом Джеймсом Райзеном, автором книги "Состояние войны", в которой описывается, в частности, тайная операция спецслужб США, предпринятая в попытке сорвать ядерную программу Ирана. Самого Райзена власти пытались привлечь к суду над Стерлингом в качестве свидетеля обвинения. Репортер публично объявил, что скорее сам сядет в тюрьму, чем раскроет свои конфиденциальные источники. В конечном счете прокуратура обошлась без его показаний, Стерлинга осудили на основании косвенных улик.

Мотивом действий бывшего агента ЦРУ считается месть. Он афроамериканец и утверждает, что подвергался на службе расовой дискриминации, хотя работу на иранском направлении в свое время выбрал не сам, а был на нее назначен.