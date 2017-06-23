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Экс-глава штаба Клинтон выступит перед ведущим расследование по РФ спецкомитетом Конгресса

Международная панорама
23 июня, 2:46 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июня. /ТАСС

Джону Подесте будет задан ряд вопросов, касающихся в том числе кражи нескольких тысяч его электронных писем, которые опубликовала Wikileaks

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Бывший руководитель предвыборного штаба экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон Джон Подеста на следующей неделе выступит перед членами специального комитета по разведке Палаты представителей Конгресса, который проводит расследование предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

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© AP Photo/Jacquelyn Martin

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По данным ее источников, конгрессмены хотят задать Подесте ряд вопросов, касающихся в том числе кражи нескольких тысяч его электронных писем, которые впоследствии опубликовала организация Wikileaks.

Кроме того, члены спецкомитета намерены уже на этой неделе встретиться как минимум с шестью лицами для проведения бесед, касающихся расследования в отношении РФ, отмечает телеканал. По его данным, соответствующие запросы этим лицам, имена и должности которых не указываются, уже направлены. Подеста же должен выступить перед конгрессменами на следующей неделе. Заседания комитета будут проходить в закрытом режиме.

Сайт Wikileaks опубликовал электронную переписку Подесты, занимавшего должность руководителя предвыборного штаба кандидата на президентских выборах от демократов Хиллари Клинтон, в октябре 2016 года. В том же месяце занимавший тогда пост директора ФБР Джеймс Коми возобновил расследование дела об использовании Клинтон личного ящика электронной почты для ведения служебной переписки в ее бытность главой Госдепартамента. Позднее, за два дня до выборов президента США, ФБР заявило, что новое расследование не выявило нарушений, которые могли бы расцениваться как уголовное преступление.

Клинтон впоследствии неоднократно заявляла, что главной причиной ее проигрыша на выборах, состоявшихся в ноябре прошлого года, стало именно решение Коми возобновить расследование дела о ее переписке, что, по мнению экс-госсекретаря, привело к негативной реакции со стороны избирателей.

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