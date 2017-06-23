СМИ: четыре человека погибли в результате взрыва у отделения полиции в пакистанской Кветте

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. По меньшей мере четыре человека погибли, 10 пострадали в результате взрыва в городе Кветта (провинция Белуджистан) в Пакистане. Об этом сообщил в пятницу телеканал Geo TV.

По его сведениям, взрыв произошел у офиса главы местной полиции. Двое из пострадавших находятся в критическом состоянии.