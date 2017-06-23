Правозащитники и журналисты обвинили ОАЭ в создании сети тайных тюрем в Йемене

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) обвинила власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в создании сети тайных тюрем на территории Йемена, где силы ОАЭ участвуют в военных действиях в составе коалиции во главе с Саудовской Аравией. Соответствующее заявление опубликовано в четверг на сайте HRW.

При этом агентство Associated Press (АP) в опубликованном в четверг журналистском расследовании заявляет, что в тюрьмах, созданных ОАЭ в Йемене, применяются пытки. А также то, что военные США используют информацию, полученную эмиратскими коллегами в ходе допросов, подозреваемых в терроризме.

HRW обвинила в незаконном задержании людей власти Йемена, поддерживающую их аравийскую коалицию, а также противостоящих им хуситов. По данным организации, власти ОАЭ создали на юге Йемена по крайней мере две тюрьмы для подозреваемых в терроризме. По сведениям АP, количество тюрем, созданных военными и спецслужбами ОАЭ в Йемене, достигает 18, а число людей, содержащихся в них, предположительно, по подозрению в терроризме, составило около 2 тыс. По словам бывших заключенных, пишет АP, в этих тюрьмах практикуются пытки.

Агентство сообщает, что американские военные используют данные, полученные в результате допросов в тюрьмах, созданных в Йемене властями ОАЭ. Американцы присутствуют при некоторых из этих допросов, однако в этом случае они не сопровождаются жестоким обращением с подозреваемыми, утверждает АP. Агентство проводит параллель между фактами, изложенными в материале, и практикой создания секретных тюрем для допросов подозреваемых в терроризме, к которой ЦРУ США прибегало после терактов 11 сентября 2001 года, и которая была прекращена в 2009 году.

Официальные представители властей США и ОАЭ отвергли обвинения, содержащиеся в статье Associated Press, реакцию правительства Йемена агентство не приводит. "Мы всегда придерживаемся самых высоких стандартов личного и профессионального поведения", - заявила официальная представительница Минобороны США Дана Уайт по поводу данных проведенного агентством журналистского расследования. О сообщениях о пытках в тайных тюрьмах в Йемене она сказала: "Мы не стали бы закрывать глаза, потому что закон обязывает нас докладывать о любых нарушениях прав человека". "Тайных центров заключения не существует, и пытки при допросах заключенных не применяются", - приводит АP официальное заявление правительства ОАЭ.