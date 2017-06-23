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МИД КНДР: американскому студенту Вомбиеру было обеспечено необходимое лечение

Международная панорама
23 июня, 14:02 UTC+3 ПХЕНЬЯН ПХЕНЬЯН 23, июня. /ТАСС

Американец был приговорен судом к исправительным работам "за подрывную деятельность против КНДР"

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ПХЕНЬЯН, 23 июня. /ТАСС/. Пхеньян опроверг сведения "о применении пыток и насилия" в отношении гражданина США Отто Вомбиера, отбывавшего длительный тюремный срок в КНДР. С таким заявлением выступил в пятницу официальный представитель министерства иностранных дел республики, текст которого публикует агентство ЦТАК. Освобожденный северокорейскими властями американский студент скончался через несколько дней после возвращения в США.

По словам дипломата, из гуманных соображений Вомбиеру "было обеспечено необходимое лечение, хотя у КНДР не было никаких оснований для проявления милосердия к этому преступнику из враждебного государства". Он напомнил, что американец, признавший свою вину, был приговорен судом к исправительным работам "за подрывную деятельность против КНДР".

В Пхеньяне утверждают, что перед отправкой на родину все показатели физического состояния Вомбиера "были в норме". "Поэтому для нас остается загадкой, по какой причине он скончался всего через неделю после возвращения на родину", - отметил дипломат.

Жертва политики "стратегического выжидания" США

В КНДР, судя по тексту, считают, что молодой человек "стал жертвой политики стратегического выжидания администрации бывшего президента Барака Обамы, которая отказывалась вступать в какие-либо переговоры с КНДР". Ее представители, отмечается в заявлении, "даже не удосужились направить в Пхеньян запрос о возможном освобождении Вомбиера". И только при нынешней администрации (Дональда Трампа) КНДР получила несколько запросов с такой просьбой и пошла навстречу США, учитывая плохое состояние здоровья американца, сообщил дипломат.

Турпоездка с трагическим исходом

22-летний американский студент прибыл в КНДР 25 декабря 2015 года из Пекина в составе туристической группы, а ночью 1 января 2016 года пробрался в служебное помещение гостиницы для иностранных туристов и сорвал со стены пропагандистский плакат, намереваясь оставить себе его на память. Вомбиер был приговорен Верховным судом КНДР к 15 годам тюремного заключения с отбыванием наказания в исправительно-трудовой колонии. Его обвинили в попытке "подорвать единство корейского народа". Он полностью признал свою вину.

Вомбиер был освобожден и передан представителям США 13 июня, при этом выяснилось, что он находился в коме. Относительно того, при каких обстоятельствах Вомбиер впал в кому, поступала противоречивая информация. О смерти Вомбиера 19 июня сообщили его родители, молодой человек скончался в больнице в городе Цинциннати. До этого врачи при обследовании диагностировали у него тяжелое поражение ряда отделов головного мозга.

Президент США Дональд Трамп в связи со смертью студента заявил в понедельник, что за произошедшее несут ответственность власти КНДР. Американский лидер подчеркнул, что его администрация намерена предотвратить новые инциденты такого рода. Власти США рекомендуют своим гражданам отказаться от турпоездок в Северную Корею, учитывая высокую степень риска.

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