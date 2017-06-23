Спецслужбы ФРГ выявили кибератаку на электронную почту бизнесменов и чиновников

БЕРЛИН, 23 июня. /ТАСС/. Германские спецслужбы зафиксировали кибератаку на персональные электронные почтовые ящики представителей бизнеса и власти. Об этом говорится в опубликованном в пятницу сообщении Федерального ведомства по безопасности информационной техники.

По данным правоохранителей, кибератака была организована профессионально , а "использованная инфраструктура была схожа с той, которая применялась для нападений на Демократическую партию в США и французское политическое движение "На марше" и последующих утечек".

Отмечается, что для атаки использовались так называемые фишинговые письма, которые получал занимавший высокие должности персонал. При переходе по ссылке жертвы нападения могли скомпрометировать свои пароли и предоставить тем доступ к электронной почте.

Аналогичное нападение на сети правительственной связи властям удалось отразить, подчеркнул глава ведомства Арне Шёнбом. "Но персональные почтовые ящики находятся вне сферы ответственности Федерального ведомства по безопасности информационной техники, это делает их достаточно привлекательной целью. Поэтому функционеры во власти и в компаниях должны заботиться о безопасности своих личных учетных записей", - сказал он.

В начале года глава германкой контрразведки Ханс-Георг Маасен напрямую обвинил Россию в организации кибератак на серверы Бундестага в 2015 году, а также не исключил, что нападения могут повториться в преддверии парламентских выборов, которые пройдут 24 сентября этого года. Спецслужбы США также обвиняли РФ в попытке повлиять на президентские выборы в США в прошлом году. Российская сторона обвинения в причастности к кибератакам неоднократно отвергала.