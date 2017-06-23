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СМИ: Ивана Трамп отказалась стать послом США в Чехии

Международная панорама
23 июня, 14:50 UTC+3 ПРАГА ПРАГА 23, июня. /ТАСС

Президент Чехии Милош Земан сказал первой жене Дональда Трампа, что она "трусливо уходит от ответственности"

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ПРАГА, 23 июня. /ТАСС/. Первая жена действующего американского президента, чешка по национальности Ивана Трамп (в девичестве - Зельничкова) больше не планирует занять пост посла США в Чехии. Об этом сообщила в пятницу пражская газета Lidove noviny со ссылкой на лидера Чехии Милоша Земана.

Ивана Трамп, после избрания экс-супруга президентом США активно добивавшаяся поста посла в Чехии и заручившаяся поддержкой Милоша Земана, информировала его о своем отказе в ходе состоявшейся в среду встречи в Пражском граде.

"Я был попросту разъярен", - цитирует газета слова чешского президента. Милош Земан сказал Иване Трамп, что она "трусливо уходит от ответственности", которую должна чувствовать по отношению к стране, выходцем из которой является.

Пражский град воздерживается от комментариев по поводу встречи Земана и Трамп. Пресс-секретарь чешского лидера Иржи Овчачек назвал ее "краткой и ранее непланируемой".

Вскоре после объявления итогов прошлогодних американских президентских выборов Ивана Трамп сообщила Милошу Земану по телефону о своем желании возглавить посольство США в Чехии. Полную поддержку ее кандидатуре хозяин Пражского града выразил в последовавшем затем телефонном разговоре с Дональдом Трампом.

Дональд Трамп женился на Иване Зельничковой в 1977 году. У них родились трое детей, а в 1992 они сообщили о разводе. Второй супругой действующего хозяина Белого дома стала американская актриса Марла Мейплз. Они состояли в браке с 1993 по 1999 годы. В 2005 году миллиардер женился на Меланье Трамп, которая переехала в США из Словении.

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