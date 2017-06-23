Секретарь СНБО призвал Раду принять законопроект о реинтеграции Донбасса до 14 июля

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал Верховную раду принять законопроект о реинтеграции Донбасса до конца текущей сессии. Об этом он сказал в пятницу в Харькове.

"Законопроект готов, сейчас эксперты по вопросам безопасности и правоведы отрабатывают отдельные его детали, и в ближайшее время у нас будет проведено заседание СНБО. И после одобрения этого [проекта] закона на СНБО он будет направлен президентом в Верховную раду", - рассказал Турчинов.

Он выразил надежду, что депутаты "смогут его принять еще на этой сессии". "Я их об этом очень прошу", - добавил Турчинов. Согласно календарному плану Рады, последнее пленарное заседание текущей сессии состоится 14 июля.

Ранее депутаты Верховной рады заявляли о намерении в ближайшее время рассмотреть разрабатываемый по поручению президента Петра Порошенко законопроект "о реинтеграции Донбасса", целью которого является "деоккупация" территорий провозглашенных Луганской и Донецкой (ДНР) народных республик.

По заявлениям депутатов Рады, законопроект, в том числе, предусматривает возможность введения в зоне силовой операции в Донбассе режима военного положения и передачу контроля за действиями силовиков специальному штабу, который возглавит президент Украины. Позже выяснилось, что текста законопроекта пока не существует, а украинские парламентарии пока обсуждают лишь тезисы документа.

В тоже время представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса является попыткой разрушить минские соглашения.