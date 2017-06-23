Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Секретарь СНБО призвал Раду принять законопроект о реинтеграции Донбасса до 14 июля

Международная панорама
23 июня, 18:02 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 23, июня. /ТАСС

Документ уже готов, отметил Александр Турчинов

Поделиться
Материал из 1 страницы

КИЕВ, 23 июня. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов призвал Верховную раду принять законопроект о реинтеграции Донбасса до конца текущей сессии. Об этом он сказал в пятницу в Харькове.

"Законопроект готов, сейчас эксперты по вопросам безопасности и правоведы отрабатывают отдельные его детали, и в ближайшее время у нас будет проведено заседание СНБО. И после одобрения этого [проекта] закона на СНБО он будет направлен президентом в Верховную раду", - рассказал Турчинов.

Он выразил надежду, что депутаты "смогут его принять еще на этой сессии". "Я их об этом очень прошу", - добавил Турчинов. Согласно календарному плану Рады, последнее пленарное заседание текущей сессии состоится 14 июля.

Ранее депутаты Верховной рады заявляли о намерении в ближайшее время рассмотреть разрабатываемый по поручению президента Петра Порошенко законопроект "о реинтеграции Донбасса", целью которого является "деоккупация" территорий провозглашенных Луганской и Донецкой (ДНР) народных республик.

По заявлениям депутатов Рады, законопроект, в том числе, предусматривает возможность введения в зоне силовой операции в Донбассе режима военного положения и передачу контроля за действиями силовиков специальному штабу, который возглавит президент Украины. Позже выяснилось, что текста законопроекта пока не существует, а украинские парламентарии пока обсуждают лишь тезисы документа.

В тоже время представитель России в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Борис Грызлов заявил, что законопроект о реинтеграции Донбасса является попыткой разрушить минские соглашения.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Кризис на Украине
Персоны
Турчинов, Александр Валентинович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экспертиза установила, что водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе
2
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
3
СК возбудил дело о халатности после смерти 11 младенцев в перинатальном центре в Брянске
4
Полиция не проводила экспертизу на наличие алкоголя в крови погибшего в Балашихе мальчика
5
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
6
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
7
Азаров: ухудшение ситуации на Украине стало причиной инициативы об импичменте Порошенко
Темы дня
Загрузка...
Реклама