В Пентагоне заявили, что у США и коалиции нет точных данных о главаре ИГ аль-Багдади

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Возглавляемая США коалиция не располагает данными насчет судьбы верховного главаря запрещенной в России террористической группировки "Исламское государство" (ИГ) Абу Бакра аль-Багдади, но он точно уже не может руководить действиями исламистов в иракском Мосуле и сирийской Ракке. Об этом в пятницу журналистам сообщил официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон, который проводил брифинг в режиме телеконференции из Багдада.

"У нас нет конкретных доказательств того, жив он или мертв", - сказал Диллон. "Мы точно знаем, что если он и жив, то он не может оказывать влияния на то, что сейчас происходит в Ракке или Мосуле, или в самой ИГ в целом по мере того, как их халифат рушится", - добавил представитель коалиции.

Ранее Министерство обороны РФ сообщило о возможной гибели аль-Багдади в результате удара российской авиации по южному предместью Ракки. Как уточнили в ведомстве, удар был нанесен в ночь на 28 мая по командному пункту, где проводилось совещание лидеров ИГ, которые обсуждали маршруты выхода боевиков из Ракки через так называемый южный коридор. В МИД России при этом заявили, что не располагают новыми данными о судьбе аль-Багдади.