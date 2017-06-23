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СМИ: родители убитого в Фергюсоне темнокожего подростка получат компенсацию в $1,5 млн

Международная панорама
23 июня, 21:48 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июня. /ТАСС

Родственники урегулировали иск к властям города

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Власти американского Фергюсона (штат Миссури) выплатят родителям темнокожего подростка Майкла Брауна, который был застрелен стражем порядка, $1,5 млн компенсации.

Об этом заявил в пятницу городской прокурор Аполло Кэри, сообщает телекомпания NBC.

О том, что родственники Брауна урегулировали иск, поданный ими в отношении властей Фергюсона, стало известно во вторник, однако судья, одобривший мировое соглашение, отказался тогда назвать сумму компенсации. Он заявил лишь, что деньги будут разделены поровну между отцом и матерью убитого. Прокурор Кэри раскрыл NBC сумму компенсации, однако от дальнейших комментариев отказался.

18-летний Браун был убит в августе 2014 года после того, как отказался подчиниться требованиям стражей порядка и вступил в драку с одним из них - Дарреном Уилсоном. По словам некоторых очевидцев, в тот момент, когда Уилсон открыл огонь по подростку, тот уже стоял с поднятыми руками. Сам полицейский утверждал, что действовал в целях самообороны, поскольку Браун якобы пытался выхватить у него пистолет.

Обвинений Уилсону в конечном счете предъявлено не было. Министерство юстиции США подвергло жесткой критике власти Фергюсона. Ведомство установило, что полиция города относилась с предубеждением к темнокожему населению и систематически нарушала его права, многие официальные лица в итоге лишились должностей. Родители Брауна подали иск против властей Фергюсона в 2015 году, обвинив их в причинении смерти в результате противоправных действий и использовании чрезмерной силы по отношению к их сыну.

В течение многих месяцев после убийства Брауна как в Фергюсоне, так и во многих других американских городах регулярно проходили акции протеста против расовой дискриминации и жестокости со стороны полиции. Многотысячные демонстрации не раз перерастали в беспорядки. Имели место случаи мародерства, применения демонстрантами бутылок с зажигательной смесью и огнестрельного оружия.

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