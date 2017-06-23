В Белом доме отказались отвечать на вопрос, хочет ли Трамп встретиться с Путиным

ВАШИНГТОН, 23 июня. /ТАСС/. Белый дом отказывается отвечать на вопрос о том, хочет ли президент США Дональд Трамп встретиться с российским лидером Владимиром Путиным.

"Когда и если встреча состоится, мы вам о ней отчитаемся", - сказал в пятницу на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер. Этот вопрос ему задавали в разных вариантах по меньшей мере трижды.

Спайсер заверил, что США готовы сотрудничать с Россией при условии, что "это отвечает их национальным интересам". В качестве примера он привел борьбу с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, американское название ИГИЛ, запрещена в РФ), линию связи для снижения конфликтного потенциала в небе над Сирией, а также само по себе наличие "нормальных дипломатических отношений" между Вашингтоном и Москвой.

"Наш президент много раз говорил, что если мы сможем найти области согласия с Россией, особенно в борьбе с ИГ, по созданию зон безопасности в Сирии, - то мы будем это делать", - сказал пресс-секретарь, имея в виду сотрудничество.

Его также спрашивали о встрече Путина и Трампа в рамках предстоящего в июле заседания Группы двадцати в германском Гамбурге 7-8 июля. Спайсер ответил, что "в ходе поездки в Польшу и двухдневного пребывания в Германии" у Трампа "по всей вероятности будет много двусторонних встреч". "Подробности расписания уточним ближе к встрече "двадцатки", - сказал представитель Белого дома.

Как признал ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, практическая подготовка к встрече Путина и Трампа не ведется, поскольку конкретной договоренности об отдельном контакте на полях саммита "двадцатки" еще нет. Путин и Трамп до сих пор не встречались, а лишь несколько раз беседовали по телефону.