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СМИ: Джонни Депп извинился за шутку про возможное убийство Трампа

Международная панорама
23 июня, 22:20 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 23, июня. /ТАСС

По словам актера, своими комментариями он "пытался лишь развлечь, а не причинить кому-то вред"

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НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Голливудский актер Джонни Депп принес извинения за свои высказывания на британском музыкальном фестивале в Гластонбери о возможном убийстве президента США Дональда Трампа. Об этом сообщил в пятницу американский журнал People.

"Я извиняюсь за то, что попытался прошлой ночью плохо и бестактно пошутить про президента Трампа", - отметил Депп в заявлении, предоставленном журналу. "Это получилось не так, как я планировал, я не преследовал злого умысла", - подчеркнул актер. По его словам, своими комментариями он "пытался лишь развлечь, а не причинить кому-то вред".

В четверг в ходе встречи с гостями фестиваля в Гластонбери после упоминания имени Трампа Депп задал провокационный вопрос: "А когда в последний раз актер убивал президента?" Как предположили СМИ, Депп говорил об убийстве 16-го президента США Авраама Линкольна 14 апреля 1865 года на спектакле в Вашингтоне. Линкольн был ранен выстрелом в голову из пистолета актером Джоном Уилксом Бутом.

Высказывания Деппа в пятницу прокомментировала Секретная служба США, одной из задач которой является охрана Трампа. Она пояснила, что внимательно отслеживает всю информацию о возможных угрозах жизни хозяина Белого дома, появляющуюся в прессе и соцсетях.

Как в свою очередь отметила в распространенном заявлении пресс-служба президента США, Трамп "осуждает насилие во всех его формах, и печально, что такие люди, как Джонни Депп не следуют его примеру". В Белом доме также выразили надежду, что коллеги актера "выскажутся против такого рода риторики таким же решительным образом, как если бы она была направлена против" члена Демократической партии.

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