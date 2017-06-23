NYT: США установили канал связи с Сирией, пытаясь добиться освобождения американца

НЬЮ-ЙОРК, 23 июня. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа спустя некоторое время после его прихода к власти установила канал связи с сирийскими властями, чтобы способствовать освобождению американского гражданина, который, как считает Вашингтон, был задержан и удерживается на территории Сирии. Об этом сообщила в пятницу в своей электронной версии газета The New York Times.

По ее данным, речь идет об американском журналисте и экс-военнослужащем Остине Тайсе, который, как предполагают в США, был задержан сирийским правительством. Так как о прямых переговорах речи идти не могло, Вашингтон решил организовать секретный канал связи с властями республики, пишет издание со ссылкой на источники. Согласно их сведениям, в феврале текущего года директор ЦРУ Майкл Помпео провел переговоры с главой одной из сирийских спецслужб Али Мамлюком. В отношении последнего при этом действуют американские санкции, введенные за предполагаемые нарушения прав человека.

Несмотря на то, что переговоры с Мамлюком породили в Вашингтоне надежду на скорое освобождение Тайса, контакты были прерваны после того, как США в апреле нанесли удар по Сирии в ответ на предполагаемое применение войсками страны химического оружия в провинции Идлиб, сообщает издание.

Власти Сирии отрицают, что им известно о местонахождении Тайса, который, по данным США, был похищен во время его путешествия по региону в августе 2012 года. Как отмечает The New York Times, в ходе переговоров по секретному каналу, в частности, обсуждался сценарий, при котором сирийское правительство официально подтвердило бы, что обнаружило Тайса, судило бы его за нарушение иммиграционных законов страны, после чего президент Башар Асад должен был помиловать его. После этого, по данным газеты, предполагалось проведение телефонного разговора между Асадом и Трампом, однако в силу вышеуказанных причин ничего из этого не произошло.

The New York Times также утверждает, что, пытаясь добиться освобождения Тайса, США вели переговоры и с Россией. В их ходе Москва якобы предлагала помочь в налаживании диалога с властями Сирии по этому вопросу, однако при условии, что Вашингтон освободит нескольких граждан РФ, содержащихся в заключении в США, пишет издание. Оно добавляет, что Вашингтон также якобы хотел освободить неназванного "российского шпиона" в обмен на помощь России по освобождению американца, однако Москва на такое предложение не ответила.