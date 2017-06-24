Власти США ожидают от визита Моди конкретных результатов в сфере оборонного сотрудничества

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Предстоящие в понедельник переговоры президента США Дональда Трампа и премьер-министра Индии Нарендры Моди дадут новые конкретные результаты в области военно-технического сотрудничества (ВТС) двух стран. Это подтвердила в пятницу на специальном брифинге для журналистов, посвященном нынешней американо-индийской встрече на высшем уровне, сотрудник аппарата Белого дома.

Как она отметила, в последние несколько лет наблюдался "быстрый рост партнерства [США и Индии] в сфере обороны и безопасности". "И президент Трамп очень хочет усилить этот импульс", - заверила представитель Белого дома.

Как она в связи с этим напомнила, США в прошлом году предоставили Индии статус крупного партнера, не входящего в НАТО, что позволяет наращивать двустороннее сотрудничество в сфере ВТС. "Этот [шаг] был чрезвычайно важен. И мы увидим конкретные проявления данного решения в ходе этого визита", - сообщила ведущая брифинга, не вдаваясь в детали.

"Мы считаем, что торговые операции военного назначения укрепляют безопасность обеих наших стран и стратегическое партнерство, а также позволяют нашим ВС сотрудничать более тесным образом, совершенствовать взаимодействие", - подчеркнула представитель Белого дома.

Согласно изложенной ею информации, за период с 2008 года Индия подписала контракты на приобретение у США различной военной техники и оружия на более чем $15 млрд.