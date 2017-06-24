Эмир Кувейта обсудил дипломатический кризис с лидерами Саудовской Аравии, ОАЭ и Катара

ЭЛЬ-КУВЕЙТ, 24 июня. /ТАСС/. Эмир Кувейта шейх Сабах аль-Ахмед Аль-Джабер ас-Сабах обсудил по телефону с лидерами Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Катара кризис в Персидском заливе. Об этом сообщило в субботу информационное агентство KUNA.

По его данным, кувейтский лидер провел переговоры с первым заместителем премьер-министра, министром обороны, наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом; наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а также эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани. Стороны "обсудили последние события в регионе, особенно те, что касаются напряженности в отношениях между Саудовской Аравией, ОАЭ, Бахрейном, Египтом и Катаром". Шейх Сабах выразил стремление разрешить разногласия в Совете сотрудничества арабских государств Персидского залива [ССАГПЗ: Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман, Саудовская Аравия] для достижения безопасности, стабильности и процветания в регионе.

Разговор главы Кувейта, взявшего на себя посреднические усилия по поиску выхода из кризиса, прошел после того, как в СМИ появилась информация о требованиях, предъявляемых арабскими странами Катару для восстановления разорванных отношений. В МИД Катара подтвердили, что получили документ и ведут работу над ним, после чего передадут официальный ответ Кувейту.

Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ и Египет, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, выдвинули Дохе 13 условий для восстановления связей. По имеющимся сведениям, среди них - понижение уровня дипотношений с Ираном, закрытие телеканала Al Jazeera, прекращение военного сотрудничества с Турцией и ликвидация турецкой военной базы в стране. Помимо этого Катару необходимо будет выплатить странам, выдвинувшим требования, денежную компенсацию, все условия по выходу из кризиса должны быть выполнены в течение 10 дней. Перечень этих требований был передан Катару Кувейтом.

В качестве мер по снижению террористической угрозы Катару предписывается прекратить натурализацию граждан Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна и Египта, а также выдать всех разыскиваемых ими преступников.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара.