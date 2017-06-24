Япония выразила протест КНР в связи с заходом ее кораблей в акваторию спорных островов

Bild: бронзовый призер ЧМ Аого может перейти из "Шальке" в "Краснодар"Спорт 24 июня, 14:12
Ласицкене одержала победу в восьмом турнире подряд, выиграв соревнования в ЖуковскомСпорт 24 июня, 13:50
"Гуляли всю ночь до утра": российские школьники отметили выпускнойОбщество 24 июня, 13:45
Музей в Вашингтоне планирует собрать Библии на более чем 2 тыс. языковКультура 24 июня, 13:45
Власти города: клуб "Сочи" пока официально не снят с ПФЛСпорт 24 июня, 13:45
Тренер сборной Германии Лёв пожелал россиянам выйти в полуфинал Кубка конфедерацийСпорт 24 июня, 13:45
Мутко: российский футбол заинтересован в возвращении "Рубина" в элиту чемпионата страныСпорт 24 июня, 13:45
Горецка: немецкие футболисты хотят выиграть группу и получить дополнительный день отдыхаСпорт 24 июня, 13:36
В Китае в результате схода оползня погибли пять человек, 120 пропали без вестиПроисшествия 24 июня, 13:31
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Японское Министерство иностранных дел направило КНР протест в связи с заходом четырех китайских кораблей в акваторию спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении ведомства.
"Сенкаку - это территория Японии, поэтому заход кораблей в акваторию является нарушением наших суверенных прав", - отмечается в нем. Протест был направлен в МИД КНР через посольство Японии в Пекине.
Территориальный спор вокруг Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.
Новый виток напряженности вокруг Сенкаку был отмечен в августе прошлого года. Правительство Японии тогда направило КНР сразу несколько нот протеста в связи с неоднократным заходом китайских кораблей в акваторию островов, а также в прилегающую к ней зону. Реагируя на эти протесты японской стороны, Пекин призвал Токио воздержаться от действий, ведущих к усложнению ситуации.