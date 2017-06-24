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Япония выразила протест КНР в связи с заходом ее кораблей в акваторию спорных островов

Международная панорама
24 июня, 13:54 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 24, июня. /ТАСС

Протест был направлен в МИД КНР через посольство Японии в Пекине

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ТОКИО, 24 июня. /ТАСС/. Японское Министерство иностранных дел направило КНР протест в связи с заходом четырех китайских кораблей в акваторию спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом говорится в опубликованном в субботу сообщении ведомства.

"Сенкаку - это территория Японии, поэтому заход кораблей в акваторию является нарушением наших суверенных прав", - отмечается в нем. Протест был направлен в МИД КНР через посольство Японии в Пекине.

Территориальный спор вокруг Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил о покупке островов у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации, сопровождавшиеся погромами. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.

Новый виток напряженности вокруг Сенкаку был отмечен в августе прошлого года. Правительство Японии тогда направило КНР сразу несколько нот протеста в связи с неоднократным заходом китайских кораблей в акваторию островов, а также в прилегающую к ней зону. Реагируя на эти протесты японской стороны, Пекин призвал Токио воздержаться от действий, ведущих к усложнению ситуации.

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