Минобороны Армении утверждает, что Азербайджан более 400 раз нарушил перемирие в Карабахе

ЕРЕВАН, 24 июня. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Министерство обороны Армении заявило, что в период с 18 по 24 июня Азербайджан около 400 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. С таким утверждением выступило в субботу военное ведомство республики.

По его версии, азербайджанская сторона применяла стрелковое оружие различного калибра, в том числе "60-и 82-миллиметровые минометы и автоматические станковые противотанковые гранатометы". "Помимо указанного нарушения перемирия, в ночь на 22 июня противник предпринял попытку диверсионного прорыва линии соприкосновения", - считают в минобороны Армении.

Позиция Азербайджана

В четверг минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении армянского беспилотника в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Вечером 21 июня был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС Армении", - говорится в заявлении оборонного ведомства. По его утверждению, дрон "пытался осуществить разведывательные полеты над позициями ВС Азербайджана на Тертерском направлении фронта".

История конфликта

В Нагорном Карабахе на линии соприкосновения конфликтующих сторон в ночь на 2 апреля прошлого года резко обострилась обстановка: начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего участники конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках в этом районе. В трехстороннем заявлении, принятом 20 июня того же года по итогам встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт- Петербурге, стороны подтвердили приверженность нормализации обстановки.