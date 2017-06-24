Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минобороны Армении утверждает, что Азербайджан более 400 раз нарушил перемирие в Карабахе

Международная панорама
24 июня, 17:55 UTC+3 ЕРЕВАН /Корр. ТАСС, Тигран Лилоян

По версии ведомства, азербайджанская сторона применяла стрелковое оружие различного калибра, в том числе "60-и 82-миллиметровые минометы и автоматические станковые противотанковые гранатометы"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕРЕВАН, 24 июня. /Корр. ТАСС Тигран Лилоян/. Министерство обороны Армении заявило, что в период с 18 по 24 июня Азербайджан около 400 раз нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения с Нагорным Карабахом. С таким утверждением выступило в субботу военное ведомство республики.

По его версии, азербайджанская сторона применяла стрелковое оружие различного калибра, в том числе "60-и 82-миллиметровые минометы и автоматические станковые противотанковые гранатометы". "Помимо указанного нарушения перемирия, в ночь на 22 июня противник предпринял попытку диверсионного прорыва линии соприкосновения", - считают в минобороны Армении.

Позиция Азербайджана

В четверг минобороны Азербайджана сообщило об уничтожении армянского беспилотника в зоне нагорнокарабахского конфликта.

"Вечером 21 июня был уничтожен беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ВС Армении", - говорится в заявлении оборонного ведомства. По его утверждению, дрон "пытался осуществить разведывательные полеты над позициями ВС Азербайджана на Тертерском направлении фронта".

История конфликта

В Нагорном Карабахе на линии соприкосновения конфликтующих сторон в ночь на 2 апреля прошлого года резко обострилась обстановка: начались ожесточенные вооруженные столкновения, после чего участники конфликта обвинили друг друга в нарушении перемирия. 5 апреля при посредничестве России была достигнута договоренность о прекращении военных операций на линии соприкосновения азербайджанских и армянских войск. С тех пор стороны сообщают о периодических кратковременных перестрелках в этом районе. В трехстороннем заявлении, принятом 20 июня того же года по итогам встречи президентов России, Армении и Азербайджана в Санкт- Петербурге, стороны подтвердили приверженность нормализации обстановки.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Нагорно-карабахский конфликт
Страны
Армения Азербайджан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
МИД Украины направил России ноту протеста из-за поездки Путина в Крым
2
У берегов Анапы произошло землетрясение
3
Киев просил у Пригожина $1 млн за невнесение в черный список
4
ВВС Израиля нанесли удар по сирийской армии
5
Выпущенные с территории Сирии снаряды разорвались на Голанах
6
Путин посетил "Артек" и пообщался с детьми
7
В Московском регионе на 25 июня объявлен желтый уровень опасности
Темы дня
Загрузка...
Реклама