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СМИ: демократы в США раздосадованы разговорами руководства о связях Трампа с РФ

Международная панорама
24 июня, 17:07 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 24, июня. /ТАСС

Демократы никогда не выиграют выборы, если будут злиться на Дональда Трампа и не будут говорить о том, что интересует граждан, пишет газета Hill

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ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Демократы в Конгрессе США начинают выражать беспокойство и разочарование тем фактом, что их руководство ищет любой повод для упоминания приписываемых президенту-республиканцу Дональду Трампу связей с Россией. Как они считают, большинству американцев нет дела до этой истории, в то время как их больше интересуют реальные проблемы наподобие социальных выплат и образования детей.

"Мы не можем говорить только лишь о России, потому что люди в [штате] Огайо вообще особенно не ведут дискуссии на тему России, [президента РФ Владимира] Путина, [бывшего помощника Трампа по национальной безопасности] Майкла Флинна, - отметил конгрессмен Тим Райан (демократ от штата Огайо), слова которого приводит в субботу газета Hill. - Они пытаются разобраться, как им выплатить ипотеку, где достать деньги на колледж для своих детей, какой им придет счет за коммунальные услуги". "Если мы не будем говорить о том, что интересует граждан, а будем только злиться на Трампа и что происходит вокруг него, то мы никогда не выиграем выборы", - считает законодатель.

Похожего мнения придерживается и конгрессмен Тим Уольц (демократ от штата Миннесота). "Я ездил в предвыборный тур по 22 штатам, и на этом [слухах вокруг России] никто не акцентирует внимание, - говорит он. - Я не к тому, что об этом вообще никто не думает, так как это важная проблема, но этот вопрос уж точно для американцев не приоритетный".

С точки зрения конгрессмена Питера Уэльча (демократ от штата Вермонт), руководству партии следует "больше фокусироваться на улучшении экономической ситуации и воздерживаться от критики Трампа, будь то история вокруг России или вокруг [бывшего директора ФБР] Джеймса Коми". "Нам бы лучше начать усердно работать над нашей [политической] повесткой, а говоря о Трампе и России, мы повестку не формируем", - утверждал член нижней палаты Конгресса.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США ведет расследование по поводу утверждений о якобы имевших место попытках российского правительства повлиять на президентские выборы 2016 года, а также связанных с этим вопросов. Параллельно разбирательства на эту тему ведут спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США. При этом руководство Демократической партии в лице лидеров меньшинства в обеих палатах Конгресса, а также бывшие члены администрации регулярно привлекают к этим разбирательствам внимание, в частности при помощи крупнейших либеральных изданий и телекомпаний.

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период прошлогодней предвыборной кампании. Москва также опровергала обвинения в попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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