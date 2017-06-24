Трамп: демократы в сопротивлении президенту США идут наперекор чаяниям американцев

Овечкин: сборная России по футболу выглядела достойно на фоне чемпионов континентовСпорт 24 июня, 23:22
Футболист "Локомотива" Ари заявил, что может получить гражданство РФ в ближайшие месяцыСпорт 24 июня, 23:20
Спарринг перед полуфиналом: сборная Португалии по футболу разгромила новозеландцевСпорт 24 июня, 23:11
Жирков: сборная России старалась играть в свой футбол до последнегоСпорт 24 июня, 22:44
Кудряшов: сборная России по футболу сделала шаг вперед по сравнению с 2016 годомСпорт 24 июня, 22:34
Канунников: сборная России по футболу прибавляет с каждой игройСпорт 24 июня, 22:29
Уступили первенство: сборная России по боксу заняла второе место на чемпионате ЕвропыСпорт 24 июня, 22:28
Очоа: сборная Мексики удержала победу в матче с россиянами за счет характераСпорт 24 июня, 22:21
Эрнандес: победа мексиканцев над сборной РФ в матче Кубка конфедераций не была случайнойСпорт 24 июня, 22:18
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Постоянное сопротивление, которое Демократическая партия США оказывает администрации республиканского президента Дональда Трампа, не отвечает чаяниям американского народа. Убежденность в этом высказал глава государства в размещенном фрагменте интервью телеканалу Fox News.
"Я считаю, что это [так называемое движение сопротивления Трампу] страшный тезис, с точки зрения надежды быть избранными снова. Еще важнее то, что это ужасная тема для народа нашей страны", - отметил президент США.
"Сопротивляться и препятствовать. Это не то, чего хотят они [американцы]", - резюмировал он. Интервью полностью будет показано в эфире 25 июня.
В самой Америке, по убеждению Белого дома, действующий президент сталкивается не только с открытой политической оппозицией со стороны Демократической партии США и близких к ней либеральных СМИ, но и с тайным бюрократическим сопротивлением в госаппарате (так называемое глубокое подполье, Deep State - прим. ТАСС). Сторонники Трампа считают, что речь идет об откровенном саботаже со стороны тех сил, которые до сих пор не смирились со своим поражением на прошлогодних ноябрьских выборах и пытаются всячески делегитимизировать законно избранного главу государства.
В этой борьбе используются любые средства - от прямой организации выступлений протеста и акций гражданского неповиновения до "утечек" в прессу закрытой служебной информации и раздувания различных скандалов и домыслов, в том числе по поводу приписываемого России вмешательства на стороне Трампа в предвыборные политические процессы в США. И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне много раз опровергали подобные инсинуации, но те не прекращаются, а просто видоизменяются со временем.