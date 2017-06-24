Трамп: демократы в сопротивлении президенту США идут наперекор чаяниям американцев

НЬЮ-ЙОРК, 24 июня. /ТАСС/. Постоянное сопротивление, которое Демократическая партия США оказывает администрации республиканского президента Дональда Трампа, не отвечает чаяниям американского народа. Убежденность в этом высказал глава государства в размещенном фрагменте интервью телеканалу Fox News.

"Я считаю, что это [так называемое движение сопротивления Трампу] страшный тезис, с точки зрения надежды быть избранными снова. Еще важнее то, что это ужасная тема для народа нашей страны", - отметил президент США.

"Сопротивляться и препятствовать. Это не то, чего хотят они [американцы]", - резюмировал он. Интервью полностью будет показано в эфире 25 июня.

В самой Америке, по убеждению Белого дома, действующий президент сталкивается не только с открытой политической оппозицией со стороны Демократической партии США и близких к ней либеральных СМИ, но и с тайным бюрократическим сопротивлением в госаппарате (так называемое глубокое подполье, Deep State - прим. ТАСС). Сторонники Трампа считают, что речь идет об откровенном саботаже со стороны тех сил, которые до сих пор не смирились со своим поражением на прошлогодних ноябрьских выборах и пытаются всячески делегитимизировать законно избранного главу государства.

В этой борьбе используются любые средства - от прямой организации выступлений протеста и акций гражданского неповиновения до "утечек" в прессу закрытой служебной информации и раздувания различных скандалов и домыслов, в том числе по поводу приписываемого России вмешательства на стороне Трампа в предвыборные политические процессы в США. И сам Трамп, и российское руководство на самом высоком уровне много раз опровергали подобные инсинуации, но те не прекращаются, а просто видоизменяются со временем.