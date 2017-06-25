Экс-президент Аргентины Фернандес де Киршнер будет участвовать в парламентских выборах

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БУЭНОС-АЙРЕС, 25 июня. /ТАСС/. Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер намерена баллотироваться в Сенат (верхняя палата) Конгресса (парламента) республики. Об этом сообщила в субботу журналистам экономист Фернанда Вальехос, возглавившая список кандидатов в депутаты от основанного бывшей главой государства альянса "Гражданское единство".
"Я узнала, что она будет кандидатом вчера (в пятницу), получила подтверждение. Об остальном я узнала сегодня (в субботу)", - сказала она после встречи, на которой члены "Гражданского единства" обсуждали список кандидатов.
Бывшая глава государства будет претендовать на место сенатора от провинции Буэнос-Айрес, крупнейшей в стране. Основную конкуренцию ей составят министр образования Эстебан Буллрич от правительственного альянса "Давайте изменим", экс-кандидат в президенты Серхио Масса от альянса "Одна страна", а также бывший министр внутренних дел и транспорта в ее правительстве Флоренсио Рандассо от альянса "Фронт за победу".
Парламентские выборы пройдут в Аргентине 22 октября. По их итогам будут обновлены 127 мест в Палате депутатов и 24 - в Сенате. От провинции Буэнос-Айрес будут выбраны три сенатора.