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СМИ: не менее 10 полицейских погибли в результате атаки на западе Афганистана

Международная панорама
25 июня, 11:45 UTC+3 МОСКВА

Инцидент произошел на КПП в провинции Герта, силовикам удалось ликвидировать четырех нападавших

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МОСКВА, 25 июня. По меньшей мере десять сотрудников полиции погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России - прим. ТАСС) на западе Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местных властей.

Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в провинции Герат. Еще четверо полицейских получили ранения в результате атаки.

Отмечается, что силовикам удалось в ходе перестрелки ликвидировать четырех нападавших.

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