СМИ: не менее 10 полицейских погибли в результате атаки на западе Афганистана

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МОСКВА, 25 июня. По меньшей мере десять сотрудников полиции погибли в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в России - прим. ТАСС) на западе Афганистана. Об этом сообщило в воскресенье агентство "Синьхуа" со ссылкой на представителя местных властей.
Инцидент произошел на контрольно-пропускном пункте в провинции Герат. Еще четверо полицейских получили ранения в результате атаки.
Отмечается, что силовикам удалось в ходе перестрелки ликвидировать четырех нападавших.