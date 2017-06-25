СДПГ перед выборами в Бундестаг предложила постепенно снимать санкции с РФ

БЕРЛИН, 25 июня. /ТАСС/. Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) планирует добиваться поэтапного снятия санкций с РФ по мере выполнения минских договоренностей. Об этом говорится в предвыборной программе партии, которую социал-демократы обсуждают в воскресенье на внеочередном съезде в Дортмунде.

"Серьезный прогресс в исполнении минских соглашений должен вести за собой пошаговое снятие санкций с России", - отмечается в подготовленном к голосованию проекте документа.

В партии констатировали, что отношения Германии с Россией страдают на фоне конфликта на востоке Украины и воссоединения Крыма с Россией. "Фундаментальные принципы европейского порядка и безопасности были нарушены, но мы убеждены, что мир и безопасность Европы невозможны без России", - считают социал-демократы. Они также указывают на то, что для нормализации отношений нужно "вернуться к политическому диалогу и дифференцированному применению санкционных механизмов".

Ранее бывший глава МИД ФРГ (также представитель СДПГ - прим. ТАСС), а ныне президент страны Франк-Вальтер Штайнмайер предлагал поэтапно снимать санкции против России. Однако официально правительство Германии всегда настаивало на том, что ограничительные меры могут быть отменены лишь при полном исполнении "Минска".

22 июня главы государств и правительств 28 стран Евросоюза приняли на саммите в Брюсселе политическое решение о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев. Пакет экономических санкций в отношении Москвы истекает 31 июля.