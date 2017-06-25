Силы безопасности Афганистана освободили от ИГ пещерный комплекс Тора-Бора

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Силы безопасности Афганистана полностью освободили от боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) пещерный комплекс Тора-Бора в провинции Нангархар на юго- востоке Афганистана. Об этом в воскресенье сообщил телеканал Tolo News со ссылкой на представителя Министерства обороны страны.

"Силам безопасности удалось полностью вернуть район Тора-Бора и очистить территорию от всех боевиков. Мы решили создать здесь сильную базу, чтобы боевики ИГ не смогли вернуть его", - сказал исполняющий обязанности министра обороны Тарик Шах Бахрами. По его словам, террористы ИГ понесли тяжелые потери во время операции сил безопасности.

15 июня боевики ИГ захватили захватили пещерный комплекс Тора-Бора, который известен тем, что здесь скрывался бывший главарь террористической сети "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усама бен Ладен в конце 2001 года. По словам афганских чиновников, экстремисты ИГ захватили этот комплекс после нескольких дней борьбы с боевиками радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), которые там базировались.

Как отмечают эксперты, в последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях - Логаре, Нангархаре, Гильменде, а также на севере страны - в Кундузе, Джаузджане и Парване. При этом все чаще на верность ИГ присягают полевые командиры и боевики движения "Талибан".