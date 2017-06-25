Предметом спора на переговорах по Brexit стали полномочия Европейского суда

ЛОНДОН, 25 июня. /ТАСС/. Спор между участниками начавшихся на уходящей неделе переговоров об условиях выхода Великобритании из ЕС ведется сейчас вокруг возможности распространения юрисдикции Европейского суда на территорию Великобритании. Об этом в воскресенье заявил в интервью Би-би-си британский министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

"На данный момент предметом спора является вопрос о том, будет иметь ли право голоса Европейский суд - вокруг этого и ведутся борьба и спор", - сказал он. Политобозреватель Би-би-си Эндрю Марр попытался добиться от Дэвиса четкого ответа на вопрос, есть ли у него 100% уверенность в том, что Лондону и Брюсселю удастся достичь удовлетворяющего обе стороны соглашения. На это министр заявил, что "уверен, но не на 100%".

Дэвис выразил надежду, что пройдя через трудности, стороны все-таки смогут прийти к такому положению дел, при котором Великобритания сможет получить свободный доступ к глобальному рынку, а континентальная Европа в лице Соединенного Королевства получит дружелюбно настроенного союзника. Министр оптимистично отнесся к вероятности скорой договоренности по вопросу о защите после Brexit прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и британских подданных, живущих в странах европейского блока. Он назвал эту проблему одной из наиболее легко разрешимых среди вопросов, стоящих на повестке дня в переговорах Лондона с Брюсселем.

Дэвис также выразил надежду, что сторонам удастся договориться и о переходном периоде, который позволит компаниям адаптироваться к новым условиям торговли между Великобританией и ЕС после Brexit. "Думаю, что наиболее вероятный вариант - это от 1 до 2 лет", - сказал министр.

Он также выразил поддержку премьер-министру Великобритании и лидеру Консервативной партии Терезе Мэй и призвал однопартийцев не предаваться эгоизму в период, когда пресса гадает, кто из политиков в скором времени заменит Мэй на посту главы правительства. Он признал, что советовал премьеру досрочно провести всеобщие выборы, тем самым, взяв на себя часть ответственности за неудачу консерваторов, потерявших парламентское большинство по итогам голосования 8 июня.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня в бельгийской столице. Они должны продлиться до ноября 2018 года, после чего у сторон будет полгода для ратификации достигнутых договоренностей в национальных парламентах.