В Пакистане шесть детей погибли в результате взрыва похожей на игрушку бомбы

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Взрывное устройство, напоминающее детскую игрушку, сработало в воскресенье на северо-западе Пакистана, в результате взрыва погибли по меньшей мере шесть детей. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление местных властей.
Взрыв бомбы произошел, когда дети играли в одной из деревень в районе Южный Вазиристан, недалеко от границы с Афганистаном.
"Шестеро детей в возрасте от 6 до 12 лет, все мальчики, были убиты бомбой-игрушкой, еще двое серьезно ранены", - сообщил агентству представитель властей на условиях анонимности.
В правоохранительных органах подтвердили данную информацию, включая число погибших. Происхождение взрывного устройства не уточняется.