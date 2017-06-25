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В Пакистане шесть детей погибли в результате взрыва похожей на игрушку бомбы

Международная панорама
25 июня, 17:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Еще два ребенка получили серьезные ранения, передает Agence France-Presse

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. /ТАСС/. Взрывное устройство, напоминающее детскую игрушку, сработало в воскресенье на северо-западе Пакистана, в результате взрыва погибли по меньшей мере шесть детей. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на заявление местных властей.

Взрыв бомбы произошел, когда дети играли в одной из деревень в районе Южный Вазиристан, недалеко от границы с Афганистаном.

"Шестеро детей в возрасте от 6 до 12 лет, все мальчики, были убиты бомбой-игрушкой, еще двое серьезно ранены", - сообщил агентству представитель властей на условиях анонимности.

В правоохранительных органах подтвердили данную информацию, включая число погибших. Происхождение взрывного устройства не уточняется.

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