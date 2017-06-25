Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эрдоган назвал "серьезной ошибкой" желание США передать вооружение курдам для борьбы с ИГ

Международная панорама
25 июня, 17:44 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 25, июня. /ТАСС

По его словам, страны, которые Турция считала союзниками, "не видят никаких преград для сотрудничества с террористическими организациями"

Поделиться
Материал из 1 страницы

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. США совершают ошибку, желая предоставить сирийским курдам вооружение для борьбы с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом, как сообщило в воскресенье Анатолийское агентство ("Агентство Анадолу"), заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Нас остановили с созданием буферной зоны при помощи операции "Щит Евфрата" на границе с Сирией. К сожалению, страны, которых мы называли союзниками и друзьями, не видят никаких преград для сотрудничества с террористическими организациями. Они рассчитывают предоставить этим организациям оружие и тем самым одурачить Турцию, но на самом деле они совершают серьезную ошибку", - подчеркнул президент.

В четверг министр обороны Турции Фикри Ышык заявил о том, что глава Пентагона Джеймс Мэттис предоставил Турции информацию о готовящихся поставках вооружения сирийским курдским формированиям "Силы народной самообороны" (СНС). Мэттис заверил турецкую сторону, что "информация будет передаваться на ежемесячной основе, а переданное курдам вооружение будет возвращено США после поражения группировки ИГ".

В начале мая администрация США одобрила поставки вооружений сирийским курдам из СНС, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с ИГ. Основной ударной силой коалиции СДС являются СНС - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз" (ДС). Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению города Ракка, который считается сирийским оплотом "Исламского государства".

Анкара считает, что ДС и СНС являются сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией. По словам премьер- министра Турции Бинали Йылдырыма, решение американской администрации об оказании помощи курдским ополченцам неприемлемо и может иметь негативные последствия для самих США.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
Темы
Кризис в Сирии Борьба с "Исламским государством"
Страны
США Сирия Турция
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Навальному вызвали скорую помощь в спецприемник из-за высокой температуры
2
Роковой размен: Федор Емельяненко проиграл нокаутом Мэтту Митриону
3
Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде
4
Гонщик "Формулы-1" Риккьярдо выиграл Гран-при Азербайджана
5
Член Общественной палаты Коми и ее четырехлетний сын погибли в ДТП
6
Рогозин резко ответил на критику украинского блогера в адрес танка "Армата"
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама