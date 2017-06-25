Эрдоган назвал "серьезной ошибкой" желание США передать вооружение курдам для борьбы с ИГ

АНКАРА, 25 июня. /ТАСС/. США совершают ошибку, желая предоставить сирийским курдам вооружение для борьбы с экстремистской группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). Об этом, как сообщило в воскресенье Анатолийское агентство ("Агентство Анадолу"), заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

"Нас остановили с созданием буферной зоны при помощи операции "Щит Евфрата" на границе с Сирией. К сожалению, страны, которых мы называли союзниками и друзьями, не видят никаких преград для сотрудничества с террористическими организациями. Они рассчитывают предоставить этим организациям оружие и тем самым одурачить Турцию, но на самом деле они совершают серьезную ошибку", - подчеркнул президент.

В четверг министр обороны Турции Фикри Ышык заявил о том, что глава Пентагона Джеймс Мэттис предоставил Турции информацию о готовящихся поставках вооружения сирийским курдским формированиям "Силы народной самообороны" (СНС). Мэттис заверил турецкую сторону, что "информация будет передаваться на ежемесячной основе, а переданное курдам вооружение будет возвращено США после поражения группировки ИГ".

В начале мая администрация США одобрила поставки вооружений сирийским курдам из СНС, входящим в состав вооруженной коалиции "Силы демократической Сирии" (СДС), которая ведет борьбу с ИГ. Основной ударной силой коалиции СДС являются СНС - боевое крыло сирийской курдской партии "Демократический союз" (ДС). Формирования СДС при поддержке ВВС США 6 ноября 2016 года начали операцию по освобождению города Ракка, который считается сирийским оплотом "Исламского государства".

Анкара считает, что ДС и СНС являются сирийским ответвлением Рабочей партии Курдистана, которая ведет вооруженную борьбу с властями Турции и признана в этой стране террористической организацией. По словам премьер- министра Турции Бинали Йылдырыма, решение американской администрации об оказании помощи курдским ополченцам неприемлемо и может иметь негативные последствия для самих США.