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Президент ОАЭ впервые с 2014 года появился на публике

Международная панорама
25 июня, 21:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Абу-Даби Халифа бен Заид Аль Нахайян перенес инсульт, ему была сделана операция

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МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), правитель эмирата Абу-Даби Халифа бен Заид Аль Нахайян появился на публике в воскресенье впервые после перенесенного им инсульта в 2014 году. Об этом сообщило Agence France-Presse.

По его информации, глава ОАЭ был госпитализирован 24 января 2014 года после перенесенного им инсульта, ему была сделана операция.

Как сообщило Информационное агентство ОАЭ, Халифа бен Заид Аль Нахайян вместе с правителем эмирата Дубай и премьер-министром ОАЭ Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом и наследным принцем Абу-Даби шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном приветствовал в воскресенье правителей эмиратов и членов Высшего совета во дворце Эль-Батин в Абу-Даби по случаю мусульманского праздника Ид аль-Фитр (Ураза-байрам). Правители эмиратов и члены совета пожелали президенту крепкого здоровья, достижения прогресса, развития и безопасности для народа ОАЭ. Глава государства также получил поздравления от наследных принцев и заместителей правителей эмиратов.

Шейх Халифа бен Заид Аль Нахаян родился 25 января 1948 года. Он стал вторым президентом ОАЭ в 2004 году после смерти отца Заида ибн Султана Аль Нахайяна.

ОАЭ - федеративное государство, состоящее из семи эмиратов: Абу-Даби, Аджман, Дубай, Рас-эль-Хайма, Умм-эль- Кайвайн, Эль-Фуджайра и Шарджа. Каждый из них является абсолютной монархией.

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