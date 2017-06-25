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МИД Белоруссии: Москва и Минск сформировали отношения стратегического союзничества

Международная панорама
25 июня, 21:42 UTC+3 МИНСК МИНСК 25, июня. /ТАСС

Между странами ведется активный политический диалог на всех уровнях, отмечается в совместном заявлении МИД РФ и Белоруссии по случаю 25-й годовщины установления дипотношений

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МИНСК, 25 июня. /ТАСС/. Белоруссия и Россия за годы с момента установления дипотношений сформировали отношения стратегического союзничества, отвечающие интересам народов двух стран. Об этом сказано в совместном заявлении МИД России и Белоруссии по случаю 25-й годовщины установления дипломатических отношений, которое в воскресенье разместил МИД Белоруссии на своей странице в Facebook.

"25 июня 2017 года исполняется 25 лет со дня установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Республикой Беларусь, - сказано в заявлении. - За эти годы сформировались отношения стратегического союзничества, отвечающие чаяниям народов наших стран". В документе отмечается, что между странами ведется активный политический диалог на всех уровнях. "Созданная за прошедшие годы устойчивая инфраструктура сотрудничества позволяет оперативно находить взаимоприемлемые решения по любым проблемным сюжетам двусторонней повестки дня", - отмечено в заявлении.

В нем подчеркивается, что Белоруссия и Россия входят в число наиболее активных участников интеграционных объединений на пространстве СНГ, выступают локомотивом продвижения новых многосторонних инициатив. Это касается Евразийского экономического союза, СНГ, Организации Договора о коллективной безопасности. "Мы выступаем за многосторонние и коллективные подходы к решению актуальных глобальных и региональных проблем, принцип невмешательства во внутренние дела государств, неприятие политики санкций и односторонних экономических и торговых ограничений", - сказано в заявлении.

В нем подчеркивается, что страны осуждают терроризм во всех его проявлениях, считая, что эффективное противодействие этому явлению возможно исключительно на коллективных началах, без политизации и "двойных стандартов", при строгом и неукоснительном соблюдении положений резолюций Совбеза ООН.

Кроме того, Москва и Минск исходят из того, что "кризис на востоке Украины не имеет военного решения и должен быть урегулирован политико-дипломатическим путем на основе Минских соглашений во всей их полноте и последовательности".

В нем подчеркивается, что на площадке ОБСЕ стороны намерены продолжать координацию подходов по наиболее острым темам повестки дня ОБСЕ, выступают за реформу организации. "Россия и Белоруссия продолжают координировать свои отношения с Европейским союзом, а также намерены прилагать совместные усилия по установлению связей между ЕАЭС и ЕС", - отмечается в документе.

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