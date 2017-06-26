Во втором туре муниципальных выборов в Италии проголосовали менее 50% избирателей

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РИМ, 26 июня. /ТАСС/. Рекордно низкой оказалась явка избирателей во втором туре муниципальных выборов, прошедшем в воскресенье в более чем 100 городах Италии. Как указывает МВД, исполняющее функции избиркома, из более чем 4 млн граждан, обладающих правом голоса, на избирательные участки пришли 46%.
Как в понедельник указывает агентство ANSA, это рекордно низкий показатель, особенно на выборах мэров, на которых итальянцы традиционно проявляют гражданскую активность. Так, в Трапани (на острове Сицилия) голосование вовсе признано несостоявшимся, поскольку после того, как один из двух кандидатов снял свою кандидатуру со второго тура, остался лишь единственный претендент. Его утверждение в качестве мэра могло быть признано действительным лишь в случае преодоления 50-процентного барьера Тогда как в сицилийском городе проголосовали лишь 26% избирателей.
Согласно первым результатам экзитполов, в основных крупных городах ведут кандидаты от правого центра, поддержанные партиями "Вперед, Италия", "Лига Севера" и "Братья Италии". Наиболее показательна победа кандидата от правого центра Марко Буччи в Генуе - городе, исторически поддерживавшем левых. Буччи, согласно данным экзитполов, опережает соперника от левого центра более чем на 10%.
Вырвать победу удалось и кандидату от правого центра в Вероне. Примечательно, что там конкуренция была не с оппонентами из левого центра, а баллотировавшейся в мэры сенатором Патрицией Бизинеллой, спутницей бывшего мэра Флавио Този, который два года назад скандально покинул "Лигу Севера".
Секретарь "Лиги" Маттео Сальвини уже говорит о том, что его партия готова к тому, чтобы взять власть в стране. Представители же правящей левоцентристской Демократической партии (ДП), переживающей непростой момент, уже признали свое поражение на этих выборах.