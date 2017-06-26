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Более 50 тыс. человек выстроили "живую цепь" в 90 км, требуя закрыть АЭС в Бельгии

Международная панорама
26 июня, 10:51 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 26, июня. /ТАСС

Бельгийские АЭС Doel и Tihange, обеспечивающие до 60% энергопотребления королевства, выработали свой ресурс

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БРЮССЕЛЬ, 26 июня. /ТАСС/. Более 50 тысяч человек выстроили в воскресенье вечером "живую цепь" протяженностью 90 км - от ограды атомной электростанции Tihange под Льежем до немецкого Ахена. Таким образом они требовали закрыть выработавшие свой ресурс две бельгийские АЭС. Как сообщила ТАСС представитель организаторов акции - группы Stop Tihange&Doel Клементин Скеван, они сами "не ожидали столь значительного числа участников этой импровизированной манифестации".

"Мы приглашали участников наших партнерских экологических организаций, а также всех желающих, распространяя информацию через сайты наших коллег и в социальных сетях. Однако мы не могли ожидать такого успеха ", - сказала она.

Живая цепь прошла по территории трех сопредельных стран - Бельгии, Нидерландов и Германии. Люди стояли примерно через каждые два метра, держа в руках плакаты и разного рода наглядную агитацию вроде перевязанных красной лентой с надписью "Стоп" грубые модели конических труб АЭС. В акции в том числе приняли участие ряд депутатов бельгийского парламента, а также парламентов Валлонии и Фландрии, политиков и чиновников местных администраций.

Семь энергоблоков на двух АЭС Бельгии Doel и Tihange строились в 60-х и 70-х годах прошлого века. Согласно плану правительства, их должны были начать выводить из эксплуатации в 2008 году, однако в условиях мирового финансового кризиса специальный фонд, созданный для амортизации закрытия АЭС, было решено пустить на покрытие дыр в бюджете королевства, а срок службы станций продлить административным решением на десять лет. Две бельгийские АЭС обеспечивают до 60% энергопотребления королевства.

После ряда исследований в литых стальных корпусах четырех из семи реакторов обнаружены глубокие трещины, которые невозможно отремонтировать без полного демонтажа конструкции. Впрочем, национальная энергетическая компания "Электрабель" уверяет, что приняла все необходимые меры предосторожности, проводит регулярные остановки и контроль безопасности реакторов, благодаря чему их работа не несет никакой угрозы.

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