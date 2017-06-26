Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Трамп назвал демократов обструкционистами без политического курса и идей

Международная панорама
26 июня, 15:54 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 26, июня. /ТАСС

По словам американского президента, все, что может Демократическая партия - это "жаловаться и создавать помехи" для законодательной власти США

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник членов американской Демократической партии обструкционистами, у которых нет ни политического курса, ни идей. Такую позицию глава государства выразил на своей странице в Twitter.

"Демократы стали не кем иным, как обструкционистами. У них нет ни политического курса, ни идей. Все, что они могут - это жаловаться и создавать помехи [для законопроектов в Конгрессе США]. Они отстаивают Obamaсare (программа медицинского страхования предыдущего президента США - прим. ТАСС)!" - написал американский лидер.

В воскресенье в интервью телеканалу Fox News Трамп подчеркнул, что согласовать в Конгрессе США законопроект о новой системе медицинского страхования, которая должна прийти на смену Obamacare, представляется крайне трудным во многом из-за слепого сопротивления со стороны Демократической партии. Он одновременно раскритиковал позицию отдельных демократов, упомянув лидера оппозиционной партии в Сенате Чака Шумера. "Шумер буквально разнес наш законопроект, не зная его содержание. На тот момент мы еще не распространили в Конгрессе текст проекта, и его содержание знали очень немногие", - подметил глава государства.

В настоящее время на рассмотрении Сената Конгресса США находится законопроект об отмене и замене основных положений действующей системы льготного медицинского страхования Obamacare. Он легко прошел голосование в Палате представителей, однако в Сенате процесс замедлился. Если республиканцы не смогут добиться голосов своих коллег из Демократической партии, то им останется лишь попробовать включить данную инициативу в проект бюджета на следующий финансовый год и принять его простым большинством, применив специальную процедуру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Трамп, Дональд
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Владимир Этуш госпитализирован в НИИ им. Склифосовского
2
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
3
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
4
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
5
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
МЧС продлило экстренное предупреждение о дожде с грозой и градом в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама