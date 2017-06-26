Трамп назвал демократов обструкционистами без политического курса и идей

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ВАШИНГТОН, 26 июня. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал в понедельник членов американской Демократической партии обструкционистами, у которых нет ни политического курса, ни идей. Такую позицию глава государства выразил на своей странице в Twitter.
"Демократы стали не кем иным, как обструкционистами. У них нет ни политического курса, ни идей. Все, что они могут - это жаловаться и создавать помехи [для законопроектов в Конгрессе США]. Они отстаивают Obamaсare (программа медицинского страхования предыдущего президента США - прим. ТАСС)!" - написал американский лидер.
The Democrats have become nothing but OBSTRUCTIONISTS, they have no policies or ideas. All they do is delay and complain.They own ObamaCare!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 26 June 2017
В воскресенье в интервью телеканалу Fox News Трамп подчеркнул, что согласовать в Конгрессе США законопроект о новой системе медицинского страхования, которая должна прийти на смену Obamacare, представляется крайне трудным во многом из-за слепого сопротивления со стороны Демократической партии. Он одновременно раскритиковал позицию отдельных демократов, упомянув лидера оппозиционной партии в Сенате Чака Шумера. "Шумер буквально разнес наш законопроект, не зная его содержание. На тот момент мы еще не распространили в Конгрессе текст проекта, и его содержание знали очень немногие", - подметил глава государства.
В настоящее время на рассмотрении Сената Конгресса США находится законопроект об отмене и замене основных положений действующей системы льготного медицинского страхования Obamacare. Он легко прошел голосование в Палате представителей, однако в Сенате процесс замедлился. Если республиканцы не смогут добиться голосов своих коллег из Демократической партии, то им останется лишь попробовать включить данную инициативу в проект бюджета на следующий финансовый год и принять его простым большинством, применив специальную процедуру.