Додон: экс-президент Румынии не получит гражданство, чтобы возглавить молдавскую партию

КИШИНЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Бывший президент Румынии Траян Бэсеску не получит молдавское гражданство и не сможет возглавить Партию национального единства, которую учредил с целью добиться объединения двух стран экс-глава молдавского оборонного ведомства Анатолий Шалару. Об этом заявил в понедельник президент Молдавии Игорь Додон, комментируя прошедший в Кишиневе съезд формирования, на котором румынский политик был избран его почетным председателем.

"Бэсеску так и не удалось стать гражданином Молдовы. Этому я помешал лично, так как убежден, что подобные персонажи не заслуживают гражданства нашей страны. А по закону иностранные граждане не могут быть членами и лидерами партий, зарегистрированными в нашей стране", - написал Додон на своей странице в Facebook. По его словам, своими действиями Бэсеску, "подтверждает подозрения, что существенная часть политического класса в Бухаресте желает ликвидации молдавского государства.

"Пропагандистская кампания под слоганом "Бессарабия - румынская земля" была запущена во времена правления Бэсеску", - напомнил Додон, заметив, что экс-президент Румынии "открыто поддерживает экстремистские и антигосударственные партии" в Молдавии.

Против Приднестровья

"Пропаганда унионистов (так в Молдавии называют сторонников объединения с Румынией - прим. ТАСС) нанесла серьезный урон доверительным отношениям между Кишиневом и Тирасполем. Но именно это и является одной из целей унионистов - не допустить воссоединения Республики Молдова, так как единая страна не может быть аннексирована Румынией, а войска НАТО не дойдут в этом случае до Днестра", - написал Додон.

"Вот почему я настаиваю на законодательном запрете унионизма и привлечении к ответственности тех, кто организует кампании и действия по ликвидации Республики Молдова. В любой уважающей себя стране существует уголовное наказание за подобную деятельность", - отметил глава государства.

Он также напомнил, что Бэсеску потерпел "политическое банкротство" в Румынии, где против него возбуждено уголовное дело. "Не знаем, чего больше хочет Бэсеску: заниматься политикой в Молдове или убежать от уголовного преследования в Румынии, где у него большие проблемы, связанные с коррупцией и превышением полномочий. Я призываю правосудие Румынии помочь Бэсеску осуществить объединение в тюрьме", - заметил Додон.