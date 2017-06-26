Киев будет добиваться возвращения арестованного залога за проведение "Евровидения"

КИЕВ, 26 июня. /ТАСС/. Украинская сторона намерена добиваться возвращения арестованных €15 млн, предоставленных страной в качестве гарантии надлежащего проведения песенного конкурса "Евровидение-2017". Об этом заявил в понедельник председатель Национальной общественной телерадиокомпании Украины (НОТУ) Зураб Аласания.

"Нам должны вернуть деньги, и мы будем этого требовать", - приводит его слова издание "Украинская правда". Он также уточнил, что в настоящее время этим вопросом занимается швейцарская юридическая фирма.

Украинская телерадиокомпания 22 июня сообщила, что Европейский вещательный союз (ЕВС) уведомил НОТУ, что Женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на €15 млн, которые Украина предоставила как гарантию проведения "Евровидения". При этом о причине этих действий не сообщалось, также не было указано, кто был инициатором этой процедуры. Официального комментария от ЕВС пока также не поступало.

Международный песенный конкурс "Евровидение-2017" проходил в Киеве с 9 по 13 мая с участием 42 стран. На нем не смогла выступить российская певица Юлия Самойлова, так как Служба безопасности Украины запретила ей въезд в страну на три года из-за выступления в 2015 году на концерте в Крыму. Российский Первый канал в связи с этим запретом принял решение отказаться от трансляции конкурса. При этом в ЕВС заявляли о том, что после проведения конкурса будет рассмотрен вопрос о наложении санкций на Украину в связи с ситуацией с российской конкурсанткой.

Победителем песенного конкурса стал исполнитель из Португалии Сальвадор Собрал.