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Кандидат от оппозиции Баттулга лидирует в первом туре выборов президента Монголии

Международная панорама
26 июня, 20:07 UTC+3 УЛАН-БАТОР 26, июня. /ТАСС

В избиркоме страны сообщили, что в течение трех недель должен пройти второй тур выборов, так как ни один из трех претендентов не набрал более 50% голосов

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УЛАН-БАТОР, 26 июня. /ТАСС/. Кандидат в президенты от оппозиционной Демократической партии (ДП) Халтмаагийн Баттулга лидирует в первом туре выборов главы Монголии после обработки 94% бюллетеней. При этом ни один из трех претендентов не набрал более 50% голосов, поэтому в течение двух недель должен пройти второй тур, сообщил в понедельник Генеральный избирательный комитет (ГИК).

Остается открытым вопрос, кто из соперников Баттулги, кандидат в президенты от правящей Монгольской народной партии (МНП) спикер парламента Миеэгомбын Энхболд или претендент от Монгольской народно-революционной партии Сайнхуугийн Ганбаатар, займет второе место по итогам первого тура. Подсчет голосов продолжается, и окончательные результаты могут быть объявлены утром.

Голосование на президентских выборах в Монголии началось в 07:00 по местному времени (02:00 мск) и завершилось в 22:00 (17:00 мск). В течение дня по меньшей мере четыре из работающих в Монголии 1983 избирательных участков остались без электричества, что затруднило процесс голосования на выборах президента страны. Мониторинг за выборами осуществляли 123 наблюдателя из 37 стран мира.

Президент избирается на четыре года, пост можно занимать дважды. Действующий глава государства Цахиагийн Элбэгдорж (член ДП) находится у власти уже второй срок.

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