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Мэры городов США призывали США и Россию взаимодействовать в вопросах ядерного разоружения

Международная панорама
26 июня, 22:16 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 26, июня. /ТАСС

Участники конференции мэров городов также призвали власти США "сократить расходы на ядерные вооружения до минимума"

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НЬЮ-ЙОРК, 26 июня. /ТАСС/. Участники ежегодной Конференции мэров городов США на встрече в Майами-Бич (штат Флорида) в понедельник обратились с призывом к президенту США Дональду Трампу предпринять совместно с Россией шаги к сокращению ядерных арсеналов.

Как указывается в одобренной участниками форума резолюции, "Конференция мэров американских городов призывает правительство США в качестве срочной и приоритетной меры сделать все возможное для снижения напряженности в ядерной сфере через интенсивные дипломатические переговоры с Россией, Китаем, Северной Кореей и другими государствами, обладающими ядерным оружием и их союзниками, а также взаимодействовать с Россией с целью резкого сокращения американских и российских ядерных арсеналов".

В документе выражена поддержка законопроектов, запрещающих президенту США первым применять ядерное оружие против других стран без объявления войны Конгрессом. Сейчас эти законопроекты, внесенные в январе нынешнего года сенатором Эдвардом Марки (демократом от штата Массачусетс) и конгрессменом Тедом Лью (демократом от штата Калифорния) направлены на рассмотрение в комитеты по иностранным делам Сената и Палаты представителей.

Участники конференции мэров призвали также администрацию "сократить расходы на ядерные вооружения до минимума, необходимого для того, чтобы гарантировать безопасность существующих систем оружия", а высвободившиеся средства направить на борьбу с бедностью и защиту окружающей среды.

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