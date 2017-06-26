Эмир Катара встретился с египетским богословом, который внесен в список террористов

КАИР, 26 июня. /ТАСС/. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани по случаю отмечаемого в исламском мире праздника разговения (Ид аль-Фитр) встретился с египетским проповедником Юсефом аль-Кардауи, который был внесен Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиртами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом в террористический список. Об этом в понедельник сообщил электронный сайт газеты "Аль-Яум ас-Сабиа".

В видеосюжете, представленном на сайте, глава Катара приветствовал радикального богослова и в знак особого уважения поцеловал аль-Кардауи по мусульманской традиции в голову. Указывается, что встреча состоялась во дворце эмира в катарской столице, городе Доха.

9 июня четыре арабские страны обнародовали совместный список, в который внесено 59 человек и 12 организаций, связанных и поддерживающих терроризм. Подавляющее большинство из них проживают или зарегистрированы на территории Катара.

В этом списке одной из самых одиозных фигур является 85-летний богослов аль-Кардауи, известный своими радикальными и экстремистскими убеждениями и высказываниями. Еще в 1961 году он бежал в Доху от преследований со стороны бывшего президента Египта Гамаля Абдель Насера. На родину он вернулся в феврале 2011 года, после "революции 25 января" и отставки Хосни Мубарака, когда к власти в АРЕ пришли исламисты. Его проповеди широко транслировались по каналу Al Jazeera, считавшемся в то время главным информационным рупором движения "Братья- мусульмане", которое теперь признано в АРЕ террористическим.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отрицают.