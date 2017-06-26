Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Эмир Катара встретился с египетским богословом, который внесен в список террористов

Международная панорама
26 июня, 22:53 UTC+3 КАИР КАИР 26, июня. /ТАСС

Юсеф аль-Кардауи, известный своими радикальными и экстремистскими убеждениями и высказываниями, был внесен в список террористов, обнародованный арабскими странами 9 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

КАИР, 26 июня. /ТАСС/. Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани по случаю отмечаемого в исламском мире праздника разговения (Ид аль-Фитр) встретился с египетским проповедником Юсефом аль-Кардауи, который был внесен Саудовской Аравией, Объединенными Арабскими Эмиртами (ОАЭ), Бахрейном и Египтом в террористический список. Об этом в понедельник сообщил электронный сайт газеты "Аль-Яум ас-Сабиа".

В видеосюжете, представленном на сайте, глава Катара приветствовал радикального богослова и в знак особого уважения поцеловал аль-Кардауи по мусульманской традиции в голову. Указывается, что встреча состоялась во дворце эмира в катарской столице, городе Доха.

Читайте также новости по теме:
Ситуация вокруг Катара
© AP Photo/Burhan Ozbilici

Источник в МИД РФ: конфликт вокруг Катара должен быть урегулирован дипломатическим путем

Власти Катара считают неприемлемыми и невыполнимыми требования арабских стран

МИД Катара: Доха изучает условия арабских стран и даст на них официальный ответ

9 июня четыре арабские страны обнародовали совместный список, в который внесено 59 человек и 12 организаций, связанных и поддерживающих терроризм. Подавляющее большинство из них проживают или зарегистрированы на территории Катара.

В этом списке одной из самых одиозных фигур является 85-летний богослов аль-Кардауи, известный своими радикальными и экстремистскими убеждениями и высказываниями. Еще в 1961 году он бежал в Доху от преследований со стороны бывшего президента Египта Гамаля Абдель Насера. На родину он вернулся в феврале 2011 года, после "революции 25 января" и отставки Хосни Мубарака, когда к власти в АРЕ пришли исламисты. Его проповеди широко транслировались по каналу Al Jazeera, считавшемся в то время главным информационным рупором движения "Братья- мусульмане", которое теперь признано в АРЕ террористическим.

5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий объявили о разрыве дипотношений с Дохой, объяснив это поддержкой эмиратом терроризма и экстремистской идеологии, его враждебной политикой и вмешательством в дела арабских государств. Ряд стран заявил о принятии серии других мер, в том числе прекращении морского и авиасообщения, остановке банковских операций, высылке дипломатов и подданных Катара. В Дохе эти обвинения отрицают.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Катара
Страны
Катар
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
Королева Великобритании Елизавета II
14
Brexit в центре внимания - королева Великобритании представила программу правительства
9
Почти $1,5 тыс. за метр кирпичей: как реконструируют Великую Китайскую стену
3
В Сеуле начала работу высокотехнологичная интерактивная система управления городом
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Испании эксгумируют останки Сальвадора Дали из-за иска об отцовстве
2
Экс-глава ФСБ: Конвенция о борьбе с финансированием терроризма принесет несомненную пользу
3
"Юрий Долгорукий" успешно поразил "Булавой" все цели на камчатском полигоне Кура
4
В Москве сносят ДК имени Серафимовича
5
СМИ: упавший на сарай в Нидерландах камень оказался метеоритом, которому 4,5 млрд лет
6
Владимир Этуш чувствует себя хорошо и намерен вернуться в театр
7
Гроза и град не повлияли на работу городского транспорта Москвы
Темы дня
Загрузка...
Реклама