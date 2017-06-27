В ходе бомбардировок аравийской коалиции в Йемене погибли девять человек

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Не менее девяти человек стали жертвами бомбардировок коалиции во главе с Саудовской Аравии в понедельник в провинции Мариб в центре Йемена. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные власти.

"Боевые самолеты аравийской коалиции нанесли удары по сельским жилым домам в районе Аль-Мисейд, убив девять мирных жителей, в том числе двух женщин" - сообщил агентству йеменский чиновник. Еще четыре человека получили ранения.

Местные жители также предоставили агентству копию сделанной ими видеозаписи, зафиксировавшей авианалет.

Подвергшийся бомбардировкам район Аль-Мисейд находится в удерживаемом мятежниками-хуситами округе Сервах, в 173 км от йеменской столицы Саны.

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками-хуситами. В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

По данным йеменского Центра по правам и развитию, с весны 2015 года в стране были убиты более 10 тыс. мирных жителей, в том числе почти 2,4 тыс. детей и около 2 тыс. женщин. За этот же период ранения получили 18,5 тыс. йеменцев.