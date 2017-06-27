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Лариджани: решение Сената о санкциях против РФ и ИРИ противоречит обязательствам США

Международная панорама
27 июня, 4:35 дата обновления: 27 июня, 5:13 UTC+3

В связи с этим спикер меджлиса Ирана призвал создать механизм для того, чтобы правительства стран Евразии "предотвращали такие произвольные решения"

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СЕУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Решение Сената США о санкциях против компаний и граждан РФ и Ирана противоречит обязательствам США и является вмешательством во внутренние дела государств, заявил во вторник спикер меджлиса (парламента) Ирана Али Лариджани.

"Санкции США, которые вводятся в одностороннем порядке, санкции против независимых государств, являются нарушением международного права, Устава ООН. Недавнее решение Сената США ввести санкции против иранских и российских организаций и граждан противоречат решениям и обязательствам США, которые вытекают из международного права и являются вмешательством во внутренние дела государств", - заявил Лариджани, выступая на совещании спикеров парламентов стран Евразии, проходящем в Сеуле.

В связи с этим он призвал "создать механизм для того, чтобы правительства стран региона предотвращали такие произвольные решения".

Ранее Сенат Конгресса США подавляющим большинством голосов принял законопроект о санкциях против Ирана, в который отдельным пакетом были включены и меры по законодательному закреплению и ужесточению санкций против России.

Теперь дело за Палатой представителей Конгресса, которая должна либо поддержать этот же законопроект, либо предложить собственный, чтобы после согласования окончательного текста представить его на подпись президенту страны.

Пресс-секретарь главы государства Шон Спайсер своими высказываниями подтвердил, что администрация не обязательно согласится с мерами, ведущими к ограничению ее исполнительных политических полномочий.

США заигрывают с террористами

Лариджани также обвинил США в заигрывании с террористами и их поддержке. Иранский политик указал на рост совершаемых в мире террористических преступлений и напомнил о недавних терактах в Тегеране.

"Конечно, ведение борьбы против таких [террористических] групп требует определения их идеологических корней и тех, кто их поддерживает", - подчеркнул он. "В этом плане ваххабитская идеология является отклонением от ислама и основывается на распространении ненависти", - добавил Лариджани.

"С другой стороны, существуют такие страны, как США и другие, которые говорят, что они борются с терроризмом, но в настоящее время понятно, что они поддерживают терроризм разными способами", - заявил председатель парламента Ирана, добавив, что "стратегия США - заигрывать с террористами".

По его мнению, парламенты стран Евразии, со своей стороны, должны принять меры для активизации борьбы с терроризмом.

Иран и РФ координируют усилия по сирийскому вопросу

Иран и Россия координируют свои усилия для поиска политического решения сирийской проблемы, подтвердил спикер меджлиса Исламской республики.

"Иран поддерживает действия, которые предпринимает правительство Сирии против терроризма, и подчеркивает ключевую роль, которую играет население этой страны в определении своей судьбы", - сказал Лариджани. В этой связи он указал на важность поиска именного политического решения ситуации в Сирийской Арабской Республике.

"В этом плане Иран вместе с Россией предпринимает скоординированные действия для того, чтобы найти политическое решение в Сирии", - подчеркнул иранский политик, напомнив, что "это привело к введению хотя бы временного прекращения огня".

"Нет сомнений в том, что поддержка мирового сообщества, особенно стран региона, может заложить основу для создания мирного и транспарентного решения проблемы в Сирии", - заключил Лариджани.

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Кризис в Сирии Санкции в отношении России Борьба с "Исламским государством"
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