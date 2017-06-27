Сеул намерен сочетать диалог и санкции при решении ядерной проблемы КНДР

СЕУЛ, 27 июня. /ТАСС/. Республика Корея будет оказывать давление на КНДР параллельно с ведением с ней диалога. Об этом заявил спикер Национального собрания РК Чон Се Гюн в ходе открывшегося в Сеуле второго совещания спикеров парламентов стран Евразии.

"Провокационные действия Северной Кореи заслуживают санкций со стороны международного сообщества. Однако опыт говорит о том, что одни лишь санкции не могут разрешить ядерную проблему Пхеньяна", - заметил Чон Се Гюн.

"Необходимо предпринять усилия для того, чтобы сесть за стол переговоров и начать диалог с Севером, параллельно продолжая соблюдать санкции, и таким образом найти путь к решению", - сказал спикер.

Он также сообщил, что намерен работать над развитием межпарламентского диалога со странами-участницами шестисторонних переговоров по денуклеаризации Корейского полуострова - Россией, Китаем, США, Японией и двумя корейскими государствами.

"Цель этих усилий - не просто мир в Корее и Северо-Восточной Азии. Эти усилия тесно связаны с развитием и процветанием Евразийского региона", - резюмировал Чон Се Гюн.

КНДР к настоящему времени провела пять ядерных испытаний и активно работает над развитием ракетной программы. Многочисленные резолюции СБ ООН запрещают ей такую деятельность.