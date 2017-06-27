В Токио считают, что визит делегации на Курилы укрепит доверие между Японией и РФ

ТОКИО, 27 июня. /ТАСС/. Поездка делегации японских чиновников и представителей бизнеса на южные Курильские острова с целью изучения возможностей организации совместных проектов на этих территориях укрепит доверительные отношения между Японией и Россией. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Тот факт, что японцы и россияне вместе рисуют будущее четырех северных островов тесно связан с укреплением понимания и доверия между двумя странами", - сказал он. Ранее в понедельник делегация в составе 70 человек покинула порт Немуро на острове Хоккайдо и отправилась на Кунашир.

28 июня японские специалисты отдельными группами будут работать на Кунашире, изучая возможные проекты в сфере рыболовства и марикультуры, медицины, туризма строительства. 29 июня они отправятся на остров Итуруп, а 30 июня - на Шикотан. 1 июля группа на теплоходе предполагает вернуться в японский порт Немуро. В состав делегации входят сотрудники аппарата японского правительства, МИД, министерства экономики, торговли и промышленности, министерства сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства, администрации северной префектуры Хоккайдо. В изучении совместных проектов участвуют также представители бизнеса - в основном с севера Японии.

"Этот визит является большим шагом вперед, поскольку без непосредственного изучения ситуации там мы не сможем приступить к созданию конкретных проектов. Я надеюсь, что за счет этого исследования мы сможем реализовать договоренности между нашими лидерами чуть более быстрыми темпами", - отметил перед началом поездки специальный советник японского премьер-министра Эйити Хасэгава, который возглавляет делегацию.

По итогам визита президента РФ Владимира Путина 15-16 декабря прошлого года в Японию и его встреч с премьер-министром Синдзо Абэ было принято совместное заявление, в котором отмечалось, что важным шагом на пути к заключению мирного договора может стать начало консультаций о совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах. Первый раунд таких обсуждений состоялся в Токио в марте.